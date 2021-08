Nói đi mua thuốc tim cho mẹ nhưng kiểm tra phát hiện ma túy

Ngày 27/8, Công an TP. Vũng Tàu đã tạm giữ Phạm Văn Sanh (SN 1989, trú tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vi phạm Chỉ thị 16. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 cầu Gò Găng do Thượng úy Nguyễn Trần Huy, thuộc Đội CSGT-TT Công an TP. Vũng Tàu làm tổ trưởng, phát hiện Sanh điều khiển xe máy hướng từ TP. Vũng Tàu về xã Long Sơn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Sanh bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Sanh trình bày lý do đi mua thuốc tim cho mẹ và đưa thẻ BHYT, giấy khám bệnh liên quan đến mẹ của mình. Tuy nhiên, do nghi ngờ nên tổ đã khám xét thì phát hiện ma túy và ống kim tiêm trong người Sanh. Đối tượng khai nhận là người nghiện ma túy hơn 5 năm. Số ma tuý trên Sanh mua để sử dụng.

Cũng tại chốt kiểm soát này, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27/8, Thượng úy Huy cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra 2 thanh niên đi xe máy hướng từ TP. Vũng Tàu về xã Long Sơn. Hai thanh niên cho biết là người nghiện ma túy, đang trên đường đi uống thuốc methadone (thuốc cai nghiện) về. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên người của Nguyễn Hữu Thế (SN 1987, trú tại xã Long Sơn), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 ống kim tiêm, 1 ống nước cất đã mở nắp nghi đã pha sẵn ma túy. Lực lượng tại chốt đã bàn giao 2 người này cho Công an xã Long Sơn xử lý.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN