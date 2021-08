5 người tụ tập sử dụng ma túy bị phạt 75 triệu đồng

Ngày 25/8, UBND huyện Châu Đức cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy với tổng số tiền 75 triệu đồng. Trước đó, ngày 18/8, người dân TT. Ngãi Giao phát hiện trong một căn nhà ở KP. Vinh Thanh có nhiều thanh niên nam, nữ tụ tập nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an TT. Ngãi Giao có mặt để kiểm tra thì nhóm người bên trong bỏ chạy. Công an TT. Ngãi Giao đã bắt giữ được 5 người gồm: Nguyễn Hoàng Ng. (SN 1994), Lê Thị Quỳnh Nh. (SN 1993), Võ Quang T. (SN 2000), Đào Văn Tr. (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Anh Th. (SN 2002).

Làm việc với công an, 5 người này khai nhận đã cùng với nhiều người khác (hơn 10 người) tụ tập sử dụng ma túy trước khi bị lực lượng công an kiểm tra. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 thanh niên này do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

PHƯỚC AN