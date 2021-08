Kiểm soát chặt các khu phong tỏa

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong đó có một số ca bệnh ghi nhận tại khu phong tỏa. Chính quyền các cấp đang nỗ lực kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn tiếp xúc giữa người với người, gia đình và gia đình tại những khu vực này để tránh tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

Đoàn viên thanh niên xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đi chợ thay cho người dân tại khu phong tỏa ấp Hồ Tràm. Ảnh: VĂN ANH

Còn tình trạng chủ quan

Chiều 10/8, có mặt tại khu phong tỏa hẻm 1007, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu, chúng tôi ghi nhận lực lượng chức năng chốt trực, kiểm soát nghiêm ngặt với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhân viên giao hàng được yêu cầu liên lạc để người dân ra đầu hẻm nhận hàng.

Tuy vậy, bên trong hẻm, một số người vẫn tụ tập trước cổng nhà nói chuyện hoặc qua lại trao đổi nhu yếu phẩm. Bà Nguyễn Thị Kim H., một người dân trong hẻm cho biết: “Tôi biết rằng hẻm bị phong tỏa là để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thế nhưng, do không có điều kiện tích trữ lương thực, thực phẩm hoặc thiếu gia vị nên thỉnh thoảng có qua xin hàng xóm cọng hành, củ tỏi”.

Tại chung cư Seaview 1 (phường 10, TP. Vũng Tàu), hầu hết người dân chấp hành khá tốt lệnh phong tỏa khi ở yên trong nhà, đóng kín cửa. Lực lượng tình nguyện viên và shipper giao hàng cho người dân tại khu vực quy định và tuân thủ giãn cách. “Trong chung cư, nhiều cư dân chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách giữa các căn hộ, còn tình trạng trẻ em chơi ở sảnh các tầng, việc giao nhận hàng bên trong chung cư diễn ra khá rầm rộ. Tuy nhiên, từ ngày 8/8, khi chung cư này phát sinh các mắc COVID-19 mới, người dân đã nghiêm chỉnh tuân thủ giãn cách để tránh dịch lây lan”, một người dân sinh sống tại chung cư Seaview 1 cho hay.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hương (khu B, chung cư Lakeside, TP. Vũng Tàu) cho biết, từ khi có lệnh phong tỏa chung cư, gia đình chị luôn “cửa đóng then cài”, không tiếp xúc với hàng xóm. Việc “đi chợ” hàng ngày được thực hiện qua mạng. “Khi người giao hàng mang đến chốt kiểm soát sẽ được tổ trực tại chốt phân loại, sau đó đưa đến các khu để người dân xuống lấy”, chị Hương cho hay.

Siết chặt kiểm tra, quản lý

Trước tình trạng người dân còn lơ là, chủ quan, chính quyền các phường đã siết chặt công tác quản lý. Bà Trương Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu cho biết, toàn bộ khu phố 3, phường Thắng Nhì đã bị phong tỏa. Phường đã yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát không cho bất cứ ai ra, vào, trừ lực lượng thực thi nhiệm vụ theo quy định. Bên cạnh đó, 2 lần/ngày lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và các chốt COVID-19 cộng đồng tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân ai ở nhà đó, không tiêp xúc qua lại với nhau. Các tổ trưởng tổ dân cư thành lập nhóm Zalo kết nối với người dân để tiện trao đổi thông tin, phản ánh trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch nhằm kịp thời xử lý.

Ông Lương Đức Đông, Chủ tịch UBND phường 12, TP. Vũng Tàu cho biết, phường có 15 khu phong tỏa và chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 trong khu phong tỏa. Để làm được điều này, UBND phường, các chốt kiểm soát, tổ COVID-19 cộng đồng đã tuyên truyền, tích cực tuần tra, kiểm soát, không cho người dân ra, vào khu vực. Để bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, phường đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gạo, mì, nước mắm, rau củ quả, cá khô… và trao đến các hộ dân. Đồng thời, phường cũng công bố số điện thoại của đội thanh niên giao hàng nhằm giúp người dân. “Bên cạnh việc quản lý, không để tình trạng người dân đi lại tự do, lộn xộn trong khu phong tỏa, phường còn quan tâm đến công tác an sinh để người dân yên tâm ở nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch”, ông Lương Đức Đông chia sẻ.

Tại khu vực nông thôn, tuy địa bàn rộng nhưng chính quyền địa phương cũng nỗ lực thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa. Huyện Xuyên Mộc có 27 khu vực phong tỏa với 16.087 nhân khẩu. UBND huyện đã yêu cầu các lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt từng địa bàn và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết, trên địa bàn có ấp Hồ Tràm với 448 hộ dân đang bị phong tỏa. Trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, UBND xã đã tuyên truyền đến người dân, yêu cầu ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó; lập chốt kiểm soát, không cho người dân tự ý ra vào và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời, xã cũng công bố số điện thoại của lực lượng “đi chợ thay” để người dân tiện liên hệ. “Ở nông thôn vườn rộng trồng được rau, nuôi gà nên người dân có thể đáp ứng được một phần lương thực. Còn tại các khu nhà trọ, UBND xã có biện pháp hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân yên tâm ở nhà. Tuy nhiên, ý thức của người dân giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch”, ông Nguyễn Văn Long nói.

Theo Công an tỉnh, lực lượng công an tỉnh và các địa phương đang duy trì nhiều tổ công tác tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở cách ly tập trung. Tình hình an ninh, trật tự tại những nơi này ổn định, chưa phát hiện vấn đề phức tạp. Công an tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp các lực lượng cơ sở làm tốt công tác kiểm tra, giám sát khu vực phong tỏa, hoạt động của siêu thị, cửa hàng… trong thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

VĂN ANH - MINH NHÂN