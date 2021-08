Vi phạm quy định phòng, chống dịch, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/8, Đội cảnh sát giao thông-Công an TP. Bà Rịa cho biết, đã bàn giao Nguyễn Vũ Tuấn Anh (SN 2000, trú tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Tổ công tác liên ngành gồm: công an, quân sự và trật tự đô thị TP. Bà Rịa phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Khi đến khu vực xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa) thì phát hiện Tuấn Anh lưu thông trên đường, vi phạm Chỉ thị 16 nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Do người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trong khi đang bị lập biên bản, đối tượng bất ngờ bỏ chạy và bị truy đuổi, khống chế. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang tàng trữ 3 gói ma túy.

PHƯỚC AN