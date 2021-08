Cảnh giác với thông tin giả trên không gian mạng

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong khi mọi người dân đang đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp gồng mình chống dịch thì đâu đó trên không gian mạng vẫn có những tin tức thất thiệt, bịa đặt, giả mạo, gây hoang mang dư luận.

Lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao làm việc với ông Nguyễn Th. Ng. (SN 1971, quê TP. Hồ Chí Minh, trú tại TP. Vũng Tàu) - người đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Xử phạt nhiều trường hợp thông tin bịa đặt

Mới đây, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các bà: N.M.C (SN 1986, trú tại phường Thắng Tam), P.T.H.D (SN 1983, trú tại phường Thắng Nhất) và T.T.T.H (SN 1988, trú tại Phường 12) mỗi người 7,5 triệu đồng do hành vi đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch tại TP. Vũng Tàu trên trang Facebook cá nhân “Minh Châu Nguyên”, “Pham Doan”, “Trần Hường”. Qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Vũng Tàu đã làm việc với 3 người trên và họ đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình, gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 4/8, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Trần Trọng T. (SN 1989, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, của Chính phủ. Người này đã dùng tài khoản “Quốc Nguyên” để đăng tải bài viết xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và kêu gọi, kích động “phá chốt kiểm dịch” gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT cũng như công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Bài viết được tài khoản “Quốc Nguyên” chia sẻ lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong phần bình luận, tài khoản này còn đưa thông tin sai sự thật về việc “Mỹ Xuân có 140 ca, Phú Mỹ có 27 ca dương tính” gây hoang mang cho người dân.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng các thông tin giả nhằm mục đích xấu, gây rối, chống phá, đi ngược quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân là phương thức không mới của các loại tội phạm. Thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội (MXH), các đối tượng đã thực hiện nhiều thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, tác động vào tư tưởng, tình cảm của người tiếp nhận, gây tâm lý hoang mang, dao động, hoài nghi của nhân dân đối với Đảng, gây bất ổn xã hội.

Bình tĩnh, thận trọng

Để kịp thời ngăn chặn tin giả trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và công an các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Minh Châu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết, thời gian qua, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và công an các địa phương đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các đối tượng đưa thông tin, đăng bài bịa đặt trên không gian mạng. Theo đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, gỡ nhiều tin, bài viết, hình ảnh không đúng sự thật và xử lý nghiêm các đối tượng đã đưa các thông tin sai sự thật lên mạng. Đối với các hành vi sai phạm, cơ quan công an khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Minh Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, bình luận những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật dưới bất cứ hình thức nào, dù với bất kỳ động cơ, mục đích gì. Người dân cần chủ động nghiên cứu, trang bị kiến thức và pháp luật như Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự, Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng... Khi tiếp nhận thông tin, nhất là trên MXH, người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, thận trọng để không trở thành nạn nhân của tin giả; luôn tin tưởng vào thông tin chính thống, xác thực do cơ quan chức năng, báo chí, truyền hình chính thống cung cấp. Đồng thời, thận trọng khi quyết định chia sẻ thông tin trên không gian mạng, để không tiếp tay cho tin giả. “Người dân tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng hoặc thông qua các nhóm cộng đồng trên không gian mạng để cảnh báo về tin giả”, Trung tá Nguyễn Minh Châu lưu ý.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN