AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 16/6, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra, xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 14h15 phút ngày 15/6, công an huyện bắt quả tang Cao Chí Cường (SN 2002, trú tại TT. Phước Bửu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 gói ma túy dạng khay và 10 viên ma túy dạng thuốc lắc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận cất giấu số ma túy trên để bán. (Diệu Linh)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/6, Công an TP. Vũng Tàu tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Hải (SN 1999, trú tại xã Long Sơn) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Hải tự giới thiệu với anh N.X.T (SN 1984, trú ở Tân Hải, TX.Phú Mỹ) rằng, Hải là cán bộ công an, rồi nhận của anh T. 86 triệu đồng để chạy án cho người thân của anh T. đang bị công an TP. Vũng Tàu bắt tạm giam. Sau khi đưa tiền, anh T. nghi ngờ Hải là đối tượng lừa đảo nên đã trình báo cơ quan công an. (Minh Triết)

Tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép

Ngày 16/6, Công an tỉnh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Dương Quang Duy (32 tuổi, trú tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) về hành vi vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép. Trước đó, ngày 9/6, tại địa bàn TT. Long Điền, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an TT. Long Điền phát hiện, bắt quả tang Duy đang vận chuyển 7 dao, kiếm tự chế các loại, 3 gậy ba khúc, 4 bình xịt hơi cay. Làm việc với cơ quan công an, Duy khai nhận, số tang vật trên được Duy mua của một người không quen biết, sau đó lên mạng xã hội rao bán lại cho những người có nhu cầu. (Nguyễn Thông)