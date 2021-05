Khen thưởng 3 tập thể triệt phá tụ điểm mua ma túy

Ngày 26/5, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã trao Giấy khen và số tiền thưởng 50 triệu đồng cho 3 tập thể: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Xuyên Mộc; Đồn Biên phòng Bình Châu; Công an xã Bình Châu vì đã có thành tích trong phối hợp triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc trao Giấy khen cho các tập thể.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 11/5, Tổ công tác gồm Công an xã Bình Châu, Đồn Biên phòng Bình Châu và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Xuyên Mộc đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991, trú tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu) và Lê Văn Nghĩa (SN 1999, trú tại ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá cho con nghiện trong khu nhà ở của Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1988, trú tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu).

Tiếp tục mở rộng điều tra, các lực lượng phát hiện, thu giữ 21 gói ma túy tổng hợp dạng đá và một số dụng cụ gồm cân tiểu ly, keo, túi nilon... tại nơi ở của Trọng. Tổng số tang vật thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 60gram.

Bà Lê Thị Trang Đài biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong công tác phối hợp đấu tranh, phát hiện và bắt giữ kịp thời các đối tượng mua bán ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần phối hợp đấu tranh có hiệu quả các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN