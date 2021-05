AN NINH - TRẬT TỰ 25/5/2021

Xử lý nhóm gây rối trật tự công cộng

Ngày 25/5, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Thông (SN 2002, quê Kiên Giang), Nguyễn Hoàng Mến (SN 2003, quê Bạc Liêu), Từ Vũ Luân (SN 2003, quê An Giang) và Nguyễn Văn Lào (SN 2003) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, thông qua ứng dụng tin nhắn facebook, Nguyễn Văn Lào rủ Thông, Mến, Luân đến khu vực bờ hồ thuộc KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, TX.Phú Mỹ tụ tập với nhóm thanh niên khác và điều kiển xe mô tô phân khối lớn chạy thành hàng ngang với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng tại khu vực này. Đến 18 giờ cùng ngày, khi phát hiện có lực lượng CSGT Công an TX.Phú Mỹ, nhóm thanh niên này phóng xe bỏ chạy. Luân và Mến bị lực lượng công an giữ lại và mời về trụ sở làm việc. Riêng Thông, khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe để làm việc đã không chấp hành và có hành vi chống đối, làm bị thương một cán bộ công an. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, trước đó cũng đã nhiều lần tụ tập dùng xe mô tô phân khối lớn chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự ở khu vực, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các DN ở đây. (Phước An)

Trộm cắp chuyên nghiệp lãnh án

Ngày 25/5, TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tín (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) 9 năm tù và Võ Minh Tiến (SN 1998, trú tại TP.Vũng Tàu) 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, Tín, Tiến và Phạm Văn Tuấn (đã bỏ trốn) (SN 1987, quê tỉnh Thanh Hóa) là các đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng, trong khoảng thời gian từ 16/8 đến 18/9/2020, Tín, Tiến và Tuấn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, Tiến và Tín đứng cảnh giới để Tuấn trèo vào nhà các bị hại để trộm cắp tài sản. Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt hơn 394 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe máy có đặc điểm như sau: (1) Xe hiệu Dream biển số 72F9-6085, số máy 150FMG01170920, số khung LLCLXL30001170920; (2) Xe biển số 72S1-9561, số máy 5B96052096, số khung RLCJ5B9609Y052098. Ai là chủ ở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp ĐTV Lê Văn Cung) để giải quyết.