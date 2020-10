AN NINH - TRẬT TỰ

Đụng vào xe ô tô 1 người tử vong

Ngày 6/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô không biển số do N.Q.D (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao theo hướng Mỹ Xuân đi Sông Xoài. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với Mỹ Xuân - Hòa Bình thuộc KP1, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 83H - 000.43 do anh Trần Văn Nhớ (SN 1982, quê tỉnh Tiền Giang) điều khiển theo hướng Châu Đức đi Mỹ Xuân. Hậu quả, anh D. tử vong. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 6/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Phạm Thi Nhân (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) đậu xe ô tô biển số 72A-37799 trước nhà hàng Kim Hương thuộc tổ 2, ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc thì bị kẻ gian cạy cửa trộm 1 túi xách da bên trong có 200 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị. (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đã đột nhập cửa hàng tạp hóa của anh Nguyễn Duy Khanh (SN 1974), ở số 1759 đường 30/4, TP.Vũng Tàu trộm 35 thùng bia Tiger, 5 thùng bia Heineken, 15 cây thuốc lá 555, 10 cây thuốc lá Caraven A, 35 cây thuốc lá Sài Gòn, nhiều thẻ cào điện thoại các loại và 5 triệu đồng tiền mặt. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/10, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bàn giao Trần Hoàng Tuấn (SN 2003), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 2002) và Nguyễn Bảo Thịnh (SN 2002, trú tại TP.Hồ Chí Minh) cho Công an TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Ngày 28/8/2020, các đối tượng gây án tại quán Internet 79, số 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn. Các đối tượng trên bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh BR-VT. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1996, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, qua công tác kiểm tra hành chính nơi ở của Thịnh ở ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa, lực lượng Công an xã Long Phước bắt quả tang Thịnh có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Sơn Khê)