AN NINH - TRẬT TỰ

Ngày 11/9, Công an TX.Phú Mỹ đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát và xe tải dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1-691.71 do ông H.V.H. (SN 1966, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên đường Hội Bài-Châu Đức. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ thì xảy ra tai nạn với sơ mi rơ moóc biển số 51R-128.97 được kéo bởi đầu kéo biển số 51C-882.74 do anh Bùi Trần Dũng (SN 1980, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đang dừng xe cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông H. tử vong. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Đỗ Văn Bình (SN 1971, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phường Mỹ Xuân, lực lượng Công an phường Mỹ Xuân phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Bình đang tàng trữ 4 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1973, trú tại huyện Xuyên Mộc) thuê khu đất của ông Nguyễn Minh Chí (SN 1969) tại tổ 6, ấp Gò Cà, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc để nuôi vịt. Ngày 22/8, con ruột của ông Chí là Nguyễn Chí Cường (SN 2000) cùng 5 người khác đến chòi nuôi vịt gặp anh Tâm để đòi tiền thuê đất. Khi đến nơi, nhóm của Cường gặp anh Nguyễn Minh Tài (SN 1991, quê tỉnh Kon Tum) chạy từ trong chòi ra liền dùng đá, mã tấu và rìu đánh nạn nhân gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 11/9, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Huy (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ tại KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, Huy đã trộm 1 xe mô tô hiệu Honda Vision biển số 72E1- 0119 và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note 9 của anh Trần Quang Phước (SN 1996) và Trịnh Tấn Đạt (SN 1985) cùng trú tại TX.Phú Mỹ. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 11/9, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Trần Thiện Phúc (SN 2004, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Phúc gây án tại huyện Châu Đức rồi bỏ trốn, nên ngày 17/8/2020, công an huyện này phải ra quyết định truy nã. Phúc bị bắt trên địa bàn huyện Châu Đức. (Trí Nhân)