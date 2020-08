AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý đối tượng Võ Xuân Bình (SN 1991, huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường nông thôn mới thuộc ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Bình đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá trọng lượng 0,1256g. (Nguyễn Văn)

• Cùng ngày, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Thị Thu Phương (SN 1980, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, Công an xã Tân Hưng bắt quả tang Phương đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy tổng hợp. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại khu vực Quảng trường cột cờ đường Thùy Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu, anh Nguyễn Văn Luân (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) bị Huỳnh Ngọc Lâm (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) dùng dao Thái Lan đâm vào vùng mắt bên phải, gây thương tích phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viên Lê Lợi. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 16/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Lý (SN 1973, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, Lý đến chợ Bà Tô, KP. Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu thấy chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) để 1 ĐTDĐ hiệu OPPO F9 trong hộc trước đầu xe máy. Khi Lý trộm cắp thì bị chị Nhàn phát hiện, tri hô cùng người dân bắt giao công an xử lý. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 16/8, Công an huyện Đất Đỏ đã bắt đối tượng Vũ Ngọc Thành (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Thành gây án tại tại ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ rồi bỏ trốn nên ngày 21/7/2020, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định truy nã. (Phước An)