Sáng 30/7, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức), TAND huyện Châu Đức đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Châu Đức áp giải đối tượng Nguyễn Minh Thiên đến phiên tòa.

Khoảng 12 giờ ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Nghĩa Thành tiến hành kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Minh Thiên (41 tuổi, ngụ thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong lúc làm việc có Nguyễn Minh Tiến (28 tuổi, cùng thôn với Thiên) đến mua ma túy thì bị bắt. Tang vật thu giữ gồm: 13 bịch nylon màu trắng được dán kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt; 1 ĐTDĐ Iphone 6S Plush màu trắng; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 600.000 đồng tiền mặt. Quá trình điều tra, Nguyễn Minh Thiên khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2018. Do không có tiền để sử dụng nên Thiên mua ma túy rồi chia thành các bịch nhỏ bán cho các con nghiện được khoảng 2 tuần trước khi bị bắt quả tang. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thiên 7 năm tù.

Đối tượng Nguyễn Minh Thiên tại phiên tòa.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo Thận tại phiên tòa.

Vào lúc 12 giờ ngày 17/3, tại ấp Tân Sơn, xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Sơn Bình bắt quả tang Nguyễn Quốc Bảo Thận (26 tuổi, tên thường gọi: Út No; ngụ thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 bịch nylon màu trắng được dán kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt, Thận khai nhận đó là ma túy tổng hợp (dạng đá); 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy J4 màu đen và 1 xe máy hiệu Wave màu bạc biển số 72K2-8647. Quá trình điều tra, Thận khai nhận bản thân sử dụng ma túy từ năm 2017 và nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác đến khi bị bắt. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Bảo Thận 7 năm 6 tháng tù.

THÁI BÌNH