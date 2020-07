Triệt phá thành công ổ nhóm cướp giật tài sản

Công an Huyện Đất Đỏ vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản.

Theo đó, tối 29/7, Công an huyện Đất Đỏ nhận được thông tin trình báo của bà Phạm Thị Sự (trú tại TT.Đất Đỏ) về việc bà bị cướp giật sợi dây chuyền vàng. Theo trình báo của nạn nhân, thời điểm trên, có 2 thanh niên vào quán hủ tiếu của bà ăn tối, sau khi ăn xong, 2 đối tượng này tiếp tục ngồi lại quán, đến khi quán vắng người, một đối tượng leo lên xe mô tô nổ máy đợi sẵn, tên còn lại giả vờ đến trả tiền rồi ra tay giật sợi dây chuyền bà Sự đeo trên người và nhanh chóng cùng nhau tẩu thoát.

Từ những thông tin do nạn nhân cung cấp và các hình ảnh camera an ninh ghi nhận, cơ quan công an đã sàng lọc, xác định được 2 đối tượng nghi vấn.

Chiều tối 30/7, trong lúc tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn tại địa bàn TT.Đất Đỏ, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên đã đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng được xác định là Lê Văn Thành (26 tuổi) và Cao Văn Dương (22 tuổi, cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền), trong đó đối tượng Lê Văn Thành từng có tiền án 5 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản, sau khi ra tù, Thành không về cư trú tại địa phương mà sống lang thang.

Đối tượng Cao Văn Dương tại cơ quan điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp giật tài sản của bà Sự vào chiều tối 29/7. Ngay sau khi cưới giật, 2 đối tượng đã mang tài sản chiếm đoạt được đến TX.Phú Mỹ bán chia nhau tiêu xài. Ngày 30/7, chúng tiếp tục đến địa bàn huyện Đất Đỏ để gây án thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, trước đó các đối tượng này cũng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn TT.Phước Hải. Thủ đoạn của chúng là sử dụng xe mô tô phân khối lớn, lắp biển số giả chở nhau vào các khu dân cư, khi phát hiện nạn nhân bán quán dọc dường có đeo nữ trang, chúng giả vờ đến mua hàng rồi ra tay cướp giật.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN