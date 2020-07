AN NINH - TRẬT TỰ

Đang đi bộ bị xe đâm tử vong

Ngày 30/7, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23/7, anh Ch.C.S (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô biển số 65P7-7361 lưu thông trên đường 3/2 theo hướng từ chung cư Seaview (khu đô thị Chí Linh) về vòng xoay cầu Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu. Khi đến khu vực trước cột đèn trang trí số 394 đường 3/2, phường 11, anh S. để xe sát lề đường bên phải của phần đường dành cho ô tô rồi đi bộ thì xảy ra va chạm với một phương tiện (chưa xác định được loại xe). Hậu quả, anh S.tử vong. Sau khi xảy ra va chạm phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Lương (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại TT.Long Hải, lực lượng Công an TT.Long Hải, huyện Long Điền bắt quả tang Lương đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 30/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại hẻm 468 đường Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, quê tỉnh Hậu Giang) bị Lê Thanh Phong (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp) dùng vật nhọn đâm gây thương tích ở bụng. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 30/7, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ trộm cắp xảy ra tại một cửa hàng bán điện thoại trên đường Bacu, TP.Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng trên phá tủ, trộm nhiều Iphone, macbook. Tổng thiệt hại bước đầu ghi nhận khoảng 800 triệu đồng.

* Ngày 30/7, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Đình Long (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) cùng với đối tượng tên Út (chưa rõ lai lịch) đến 1 tiệm sửa xe gần khu vực xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ để trộm cắp tài sản. Lúc này, Long nói chuyện với chủ tiệm sửa xe nhằm đánh lạc hướng để Út lẻn vào bên trong lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Vivo thì bị phát hiện. Long bị người dân bắt giữ còn Út chạy thoát. (Lê Nguyễn)