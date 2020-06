AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 20/6/2020

Đi tuần phát hiện đầu đạn

Ngày 21/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ để xử lý 1 đầu đạn M79 được phát hiện trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình đi tuần tra lực lượng bảo vệ đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn phát hiện 1 đầu đạn M79 tại khu vực tổ 1, KP.Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa nên báo lực lượng công an. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hải (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Hải đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Thoa (SN 1997, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 7, KP.Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ lực lượng Công an phường Phú Mỹ phối hợp Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh bắt quả tang Thoa đang tàng trữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

* Cũng trong ngày 21/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Đồng Văn Dũng (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc lực lượng Công an TT.Phước Bửu bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 6 gói ma túy đá. (Phước An)

Giành chỗ câu cá, 1 người bị đánh gãy xương hàm

Ngày 21/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại khu vực hồ Đá Đen, thuộc thôn Phước Hữu, xã Suối Nghệ, do tranh giành chỗ ngồi câu cá nên Hoàng Cát Bằng (trú tại huyện Châu Đức) bị một người tên “Mậm” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh gãy xương hàm. (Sơn Khê)