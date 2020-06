AN NINH - TRẬT TỰ 22/6

Giả danh công an lừa đảo

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa đã tạm giữ Lê Duy Luân (SN 1989, HKTT: huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, khoảng 7h30 ngày 21/6, Công an TP.Bà Rịa tiếp nhận đơn tố cáo của Nguyễn Thị H.T (SN 1993, TP.Bà Rịa). Theo trình bày của H.T, vào khoảng tháng 12/2018, chị có quen biết với Luân và được Luân cho biết mình là thiếu úy Công an, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và có thể giúp cho chị giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn, xin việc làm, làm giấy tờ đất đai… Do tin tưởng, chị T. đã chuyển 110 triệu đồng cho Luân nhưng Luân đã không giúp được và tìm cách tránh mặt. (Ngọc Mai)

Tai nạn lao động

Khoảng 13h20 ngày 20/6, tại Công ty TNHH công nghiệp kính NSG Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A, TX.Phú Mỹ), bà Cao T. M (SN 1963, HKTT: huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là công nhân chăm sóc cỏ và cây cảnh do công ty thuê đang đi bộ trên đường trong công ty thì bị xe nâng kính do Nguyễn Viết Mỹ (SN 1989, HKTT: huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển đâm trúng khiến bà bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa và tử vong vào lúc 18 giờ cùng ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã phối hợp với Viện KSND thị xã, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định. (Xuân Độ)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/6, Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Đoàn Anh Minh (SN 1988, HKTT: phường 2, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Trước đó, vào 22h30 ngày 20/6, tại đường Thái Văn Lung, phường 2, TP.Vũng Tàu, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Minh đang tàng trữ 1 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (Minh khai nhận là ma túy đá). (Đỗ Lê)

Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Vào lúc 8h00 ngày 20/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu tiếp nhận Phan Thị Huyền (SN 1987, HKTT: phường Rạch Dừa) là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh BR-VT ra quyết định truy nã ngày 1/4/2020 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu của cơ quan tổ chức” ra đầu thú. (Thành Lưu)