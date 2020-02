Đòi nợ bất thành, dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi

Tối ngày 23/2, Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ dì đốt cháu ruột tại nhà số 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu.

Lực lượng bảo vệ dân phố phường 10 bắt giữ Nguyễn Thị Phượng.

Theo thông tin ban đầu, cha của cháu Nguyễn Tấn V. (SN 2014, trú tại 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10) có nợ em vợ tên Nguyễn Thị Phượng (SN 1993, trú tại TP. Vũng Tàu) số tiền hơn 3 triệu đồng. Do bực tức vì đòi nợ chưa được nên khoảng 17 giờ ngày 23/2, Phượng đã cầm dao và chai chứa xăng đến nhà anh rể với mục đích ép trả nợ. Do anh rể không có nhà, Phượng đã đổ xăng lên người cháu V. rồi bật lửa để ép chị gái - mẹ cháu V. trả nợ. Thấy vậy, chị gái Phượng chạy tới can ngăn và giằng co thì bật lửa rơi vào người cháu V. gây cháy. Cháu V. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng bỏng nặng cấp độ II-III. Sau khi sơ cứu, cháu V. đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Nguyễn Thị Phượng đã bị lực lượng bảo vệ dân phố phường 10 bắt giữ và giao Công an phường 10.

