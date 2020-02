Công an TP. Vũng Tàu bắt 1 đối tượng vận chuyển hơn 500 viên thuốc lắc

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Phạm Đình Toản (25 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Đình Toản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/2, tại địa bàn phường 2, TP. Vũng Tàu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường 2 bắt giữ đối tượng Phạm Đình Toản đang có hành vi tàng trữ trái phép hơn 500 viên thuốc lắc.

Tang vật vụ án.

Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu, đối tượng Phạm Đình Toản khai nhận: Toản được một thanh niên ở Nghệ An thuê chuyển hơn 500 viên thuốc lắc vào TP. Vũng Tàu để giao cho một người đàn ông. Nếu thực hiện trót lọt, Toản sẽ được trả công 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp giao ma túy, đối tượng này đã bị công an phát hiện và bắt giữ.

Phạm Đình Toản là đối tượng đã có 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2016.

NGUYỄN NGÂN