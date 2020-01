Giò chả - món ăn không thể thiếu trong ngày Tết

Trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở sản xuất giò truyền thống lâu năm được nhiều người ưa chuộng như: Giò chả Tâm Dậu (618, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu); cơ sở chả lụa Thành Công (49, Điện Biên Phủ, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa); cơ sở sản xuất giò chả Phong Phú (65/44, Nguyễn Bảo, TP. Vũng Tàu)… Giá giò chả những ngày cận Tết tăng nhẹ từ 10.000-20.000 đồng/kg so với ngày thường, do giá lá chuối và tiền nhân công tăng. Cụ thể, giò bò dao động từ 270.000-290.000 đồng/kg; giò lụa tăng giá mạnh do giá heo tăng từ vài tháng trước 180.000-200.000 đồng/kg; giò thủ 160.000-170.000 đồng/kg.