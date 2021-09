Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực vượt khó của cộng đồng DN, người dân, hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, Công ty THHH Pavonine Vina vẫn bảo đảm được 90% kế hoạch sản xuất.

Nhiều chỉ tiêu vẫn tăng trưởng

Đánh giá của UBND tỉnh cho thấy, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2021 vẫn có những điểm sáng. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,3%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 11,38%. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 10,42%. Tổng sản lượng hàng xếp dỡ qua cảng biển đạt 78,4 triệu tấn, trong đó hàng container tăng 25%. Thu ngân sách đạt 86% dự toán cả năm. Thu hút đầu tư nước ngoài (cấp mới và điều chỉnh tăng vốn) đạt 394 triệu USD.

Kết quả trên là nhờ tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời tập trung rà soát, đánh giá đầy đủ giá trị các nguồn lực kinh tế của tỉnh trên các ngành, lĩnh vực để có giải pháp điều hành, hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, ngay khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, từ giữa tháng 7/2021, các DN đã kích hoạt phương án vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ và của tỉnh. Đó là triển khai thực hiện ngay mô hình “3 tại chỗ”; “một cung đường - hai điểm đến”. Đến nay, toàn tỉnh có 339 DN với 34.413 lao động đang hoạt động với mô hình “3 tại chỗ”, “một cung đường - hai điểm đến”…

Sự nỗ lực, chung tay của cộng đồng DN đã giúp cho kinh tế của tỉnh vận hành ổn định và nhịp nhàng. Thậm chí, nhiều DN cho biết, dù đang thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn nhận được đơn đặt hàng đến cuối năm 2021 và lên kế hoạch mở rộng sản xuất cho năm 2022. Ông Takenaka Hiroaki, Tổng Giám đốc Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam cho hay: “Tuy còn nhiều khó khăn trong việc hạn chế đi lại, nhưng chúng tôi khắc phục bằng cách làm việc với khách hàng bằng hình thức online để tìm kiếm các hợp đồng mới. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất của DN vẫn ổn định và hy vọng từ nay tới cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch năm, công tác phòng chống dịch cũng được tập trung thực hiện”.

Ông Lee Minseog, Giám đốc Nhân sự Công ty THHH Pavonine Vina - nhà cung cấp chính cho Công ty Samsung các phụ kiện điện tử bằng vật liệu nhôm cao cấp cho biết, mỗi năm Pavonine gia công khoảng 2 triệu sản phẩm. Tại thời điểm này, DN đã có đơn hàng đến hết năm 2021. Do vậy, song song với các biện pháp phòng, chống dịch, DN đang đẩy nhanh tiến độ làm trước những đơn hàng theo yêu cầu của Samsung. Theo đó, công ty chia 3 ca làm việc và dự trữ kho để làm trước những đơn hàng, phòng ngừa nguy cơ xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến việc sản xuất tại nhà máy. Nhờ vậy, DN vẫn bảo đảm được 90% kế hoạch sản xuất.

Khôi phục sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế

Dự báo trong những tháng còn lại, BR-VT vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, lãnh đạo tỉnh đã đề ra những quyết sách đúng đắn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hướng dẫn cụ thể cho các DN về lộ trình dự kiến phục hồi sản xuất công nghiệp, chế biến, cảng biển, logistics, du lịch, nông nghiệp. Mục tiêu của tỉnh khôi phục kinh tế theo nguyên tắc thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu: Phòng chống dịch-Phát triển kinh tế-An dân.

8 tháng đầu năm, hàng container bằng tàu biển của tỉnh đạt 3,38 triệu TEU, tăng 25%. Trong ảnh: Xếp dỡ hàng container tại Cảng Quốc tế Cái Mép.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, BR-VT tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa bảo đảm việc kiểm soát dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh tập trung rà soát, đánh giá đầy đủ giá trị các nguồn lực kinh tế trên các ngành, lĩnh vực để có giải pháp điều hành, hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch dự toán thu chi - ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024. Ngoài ra, tỉnh tập trung chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các đối tượng khó khăn theo chính sách của Chính phủ và của tỉnh...

“Tỉnh cũng xây dựng phương án từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại KCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tạo điều kiện an toàn cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu; đồng thời duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN