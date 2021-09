Doanh nghiệp vùng xanh tạm thời muốn duy trì "3 tại chỗ"

Theo quy định, DN tại các địa phương “vùng xanh” không bắt buộc phải thực hiện mô hình “3 tại chỗ”. Tuy nhiên, vì diễn biến dịch bệnh còn khó lường, nhiều DN vẫn chọn phương án này để bảo toàn lực lượng với mục tiêu “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Công ty Baseafood vẫn chọn “3 tại chỗ” để bảo đảm an toàn cho sản xuất trong thời gian tới.

Những ngày này, công nhân của Công ty TNHH Zirtec (KCN Châu Đức) - chuyên về sản xuất các vật liệu cho ngành xây dựng, khuôn đúc vẫn duy trì hoạt động “3 tại chỗ”, tăng tốc sản xuất để hoàn thành các đơn hàng đã ký. Ông Choi Wan Sik, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Zirtec cho biết, từ ngày 19/7 đến nay, công ty đã bố trí cho công nhân thực hiện “3 tại chỗ” tại DN. Gần đây, mặc dù huyện Châu Đức được thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng nhận thấy phương án tốt nhất hiện nay cần thực hiện vẫn là “3 tại chỗ” để DN duy trì sản xuất, không bị đứt gãy vì dịch bệnh. Đây cũng là lựa chọn rất khó khăn nhưng cấp thiết.

“Hơn 70 ngày thực hiện “3 tại chỗ”, DN đã gánh đủ chi phí cho việc cải tạo nhà ăn, phòng nghỉ, test nhanh và các bữa ăn cho công nhân làm việc tại nhà máy. Tuy nhiên, so với việc phải đóng cửa hoàn toàn, DN vẫn thấy có lợi hơn”, ông Choi Wan Sik nhấn mạnh.

Ghi nhận tại một số địa phương “vùng xanh” cho thấy, rất nhiều DN sẽ tiếp tục thực hiện phương án này trong thời gian tới. Vì theo họ, việc để cho công nhân đi lại trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp sẽ dễ dẫn tới nguy cơ lây nhiễm dịch vào nhà máy. Do đó, thực hiện “3 tại chỗ” chính là việc DN tạo lập các khu sản xuất an toàn, cách ly với nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ chuỗi sản xuất, cung ứng và duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

Công nhân Công ty TNHH Zirtec vẫn duy trì “3 tại chỗ” để bảo đảm an toàn dịch bệnh trong sản xuất.

Ông Ngô Viết Hoài, Phó Tổng giám đốc Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản BR-VT (Baseafood) kiêm Giám đốc XN chế biến thủy sản xuất khẩu 3 cho biết, Xí nghiệp 3 của Baseafood đang hoạt động tại huyện Đất Đỏ với 70 công nhân. Với mô hình “3 tại chỗ” thời gian qua, công nhân vẫn có việc làm, duy trì được sản lượng tối thiểu để giữ chân khách hàng. Thời gian tới, DN sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm công nhân tại địa phương và vẫn thực hiện “3 tại chỗ” cho tới khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Việc triển khai “3 tại chỗ” đã chứng minh được hiệu quả khi dịch bùng phát. Tại các KCN, CCN, cảng biển trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra chuỗi lây nhiễm hay ổ dịch nào. Ngoài ra, bên cạnh việc phòng chống dịch, tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp DN vừa phòng, chống dịch an toàn, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Tại hội nghị trực tuyến đối thoại, gặp gỡ các hiệp hội DN, nhà đầu tư trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để tạo điều kiện cho các DN duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh, tỉnh đã có 4 mô hình hướng dẫn các DN thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, tùy vào tình hình thực tế, các DN có thể áp dụng theo mô hình “3 tại chỗ”, trong đó người lao động được luân phiên (thay ca trong 14 ngày) là người lao động ở địa bàn xã, phường, thị trấn “vùng xanh” được đưa đón tập trung đến thay ca. Hoặc mô hình vừa thực hiện “3 tại chỗ” vừa thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” bằng phương tiện đưa đón tập trung đối với DN và người lao động trên địa bàn xã, phường, thị trấn “vùng vàng”, “vùng xanh”.

Ngoài ra, DN cũng có thể lựa chọn mô hình vừa thực hiện “2 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ), vừa thực hiện “1 cung đường nhiều điểm đến” bằng phương tiện đưa đón tập trung đối với người lao động trong “vùng xanh”. Một mô hình nữa là “2 tại chỗ” vừa thực hiện mô hình “1 cung đường 2 điểm đến” bằng phương tiện cá nhân đối với DN ở vùng xanh và đối với người lao động ở “vùng xanh” theo nguyên tắc “người lao động an toàn, hành trình an toàn, DN an toàn”.

“Tuy nhiên, khi dịch bệnh còn phức tạp thì đòi hỏi DN dù chọn mô hình nào thì cần phải bảo đảm điều kiện “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ khẳng định.

Công nhân Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam trong giờ sản xuất.

Người lao động ủng hộ tiếp tục "3 tại chỗ"

Tại các địa phương vùng xanh hiện có khoảng 40 DN đang hoạt động, trong đó 60% DN vẫn tiếp tục duy trì mô hình “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”, đơn cử như: Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam, Công ty TNHH Zirtec (KCN Châu Đức); Công ty Ch Tech Công ty TNHH sản xuất giày Vĩnh Uy (KCN Đất Đỏ 1)...

Chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam cho biết: “Theo yêu cầu của công ty, chị cùng nhiều công nhân khác trong công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” từ ngày 20/7 đến nay. Với mô hình “3 tại chỗ”, chị Thảo an tâm hơn so với việc di chuyển đi làm hằng ngày khi bên ngoài phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động mạnh vào kinh tế thì việc công ty đã duy trì sản xuất, công việc ổn định cũng như tăng phụ cấp giúp người lao động yên tâm hơn. Tuy nhiên, là nữ công nhân nên việc thực hiện “3 tại chỗ”, trong thời gian dài khiến chị lo lắng, bất an vì ở nhà còn có con nhỏ. “Khó khăn mấy cũng không quan trọng bằng việc bảo đảm an toàn dịch bệnh thế nên chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Với mong muốn được góp phần cùng DN và tỉnh sớm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể”.

Chia sẻ thêm về những khó khăn hiện nay, ông Phan Tấn Anh, Phó Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Sản xuất giày Vĩnh Uy II (KCN Đất Đỏ 1, huyện Đất Đỏ) cho biết, nhiều DN hiện thiếu hụt lao động do một số lao động đã nghỉ việc do dịch. Do đó, hiện các DN rất muốn kêu gọi NLĐ trở lại làm việc. Để được như vậy, kiến nghị tỉnh cho phép, đối với người lao động đang ở vùng xanh liền kề thì cho phép NLĐ sử dụng phương tiện cá nhân đi làm. Đối với lao động ngoại tỉnh cho công nhân trước khi test khi vào DN và theo dõi y tế trong vòng 7 ngày để tiếp tục test 2 lần. Nếu kết quả âm tính bố trí cho công nhân làm việc “3 tại chỗ”.