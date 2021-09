Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải tiếp nhận 889 lượt tàu containe từ 80.000 DWT đến 200.000 DWT

Báo cáo từ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, 8 tháng năm 2021 sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt hơn 62,6 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng hàng container đạt hơn 6 triệu TEU, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng container xuất nhập khẩu này chủ yếu thông qua các cảng tại Cái Mép - Thị Vải (CM-TV). Đặc biệt, cụm CM-TV đã tiếp nhận 889 lượt tàu container trọng tải lớn từ 80.000 DWT đến 200.000 DWT, tăng 4%. Tổng số lượt tàu vào, rời CM-TV hơn 54.600 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhằm duy trì ổn định trong hoạt động khai thác, tiếp nhận những tàu container trọng tải lớn, bên cạnh việc phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh, cảng vụ yêu cầu các các đơn vị, DN liên quan chủ động xây dựng phương án phòng, chống và quy trình ứng phó trong trường hợp có người nhiễm dịch COVID-19.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đề nghị các tổ chức hoa tiêu hoàn thiện phương án ứng phó với tình huống đơn vị có trường hợp nhiễm COVID-19, bố trí, dự phòng nguồn lực phù hợp với điều kiện hàng hải, số lượng tàu biển có nhu cầu sử dụng hoa tiêu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hoa tiêu cung cấp dịch vụ dẫn tàu trên các tuyến được giao; Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp chế tạo vách ngăn tạm thời trên xe ô tô và ca nô đưa đón hoa tiêu để ngăn cách giữa lái xe/thuyền viên ca nô với các hoa tiêu dẫn tàu/hành khách liên quan, giảm nguy cơ lây nhiễm.

TRÀ NGÂN