Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng giá mạnh

Hơn một tuần trở lại đây, nhóm cổ phiếu dầu khí đã có nhiều phiên tăng giá mạnh mẽ, liên tục dẫn dắt thị trường.

Đưa sản phẩm vào kho tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chốt phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu GAS tăng mạnh 4,35% lên 93.500 đồng/cổ phiếu; DPM tăng 4,11% lên 26.600 đồng/cổ phiếu; PVT tăng 3,24% lên 19.100 đồng/cổ phiếu; PVD tăng 1,1%; PVS tăng 0,4%; PET tăng 0,5%; PVC tăng 1,15%;…

Nguyên nhân là do một số DN dầu khí đã công bố kết quả kinh doanh tiếp tục khả quan. Chẳng hạn, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết, 7 tháng đầu năm 2021, PVFCCo đã cung ứng gần 670 ngàn tấn phân bón, dự kiến trong tháng 8 và 9/2021, PVFCCo sẽ tiếp tục đưa khoảng 160 ngàn tấn ra thị trường.

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) cũng công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần 1.873 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 256,5 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PVT ghi nhận doanh thu thuần 3.581 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 438,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,5% và 39% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) đạt hơn 37.487 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 4.302,4 tỷ đồng, bằng 103%, nộp ngân sách hơn 2.391 tỷ đồng, bằng 103%...

