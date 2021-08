Nhanh chóng chi tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến trưa 10/8, một số huyện có tỷ lệ chi trả đạt trên 90%.

Ông Nguyễn Văn Phương (164/6, Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu) nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: LINH ĐAN

Tiền hỗ trợ đến kịp thời

Sáng 10/8, ông Nguyễn Văn Phương (164/6, Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu) đến UBND phường để nhận tiền hỗ trợ lao động tự do mất việc làm theo Nghị quyết 68. Nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ cho 1 tháng mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh, ông Phương cho biết: “Tôi làm nghề thợ hồ. Từ 14/7 đến nay tôi phải nghỉ việc do giãn cách xã hội. Trong lúc khó khăn này được nhà nước hỗ trợ, tôi rất mừng. Số tiền này giúp gia đình tôi trang trải chi phí sinh hoạt”.

Ông Bùi Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường 2, TP. Vũng Tàu cho biết, phường có 1.520 người dân được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ với số tiền 1,472 tỷ đồng. Tính đến chiều 10/8, tỷ lệ chi tiền hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của phường 2 đã đạt 95%. Số còn lại do chưa có quyết định nên phường chưa được nhận tiền để chi trả. Ngoài ra, 9 người đủ điều kiện chi trả nhưng xin qua giãn cách xã hội mới nhận.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu cho biết, tính đến ngày 10/8, đã có 100% đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; trẻ em hoàn thành cách ly; người bán vé số… được chi tiền hỗ trợ. Các đối tượng còn lại là người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa chi trả do TP. Vũng Tàu có nhiều trường hợp thuộc diện được chi trả, đồng thời vừa chi trả vừa rà soát, bổ sung hồ sơ để gửi Sở LĐTBXH. Ngoài ra, TP. Vũng Tàu có nhiều khu vực bị phong tỏa nên cũng chưa thể chi tiền hỗ trợ cho người dân trong các khu này. Mặt khác, một số người dân khi nhận tiền hỗ trợ không có đầy đủ hồ sơ; một số khác đề nghị qua giãn cách xã hội mới nhận tiền… “Lãnh đạo TP. Vũng Tàu yêu cầu các xã, phường đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ người dân, thực hiện chi trả cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để tiền hỗ trợ kịp thời đến với người dân trong lúc khó khăn này”, bà Nga nói.

Bà Nguyễn Thị Phương Thi, công chức UBND xã An Nhứt trao 2,5 triệu đồng cho ông Nguyễn Phi Hùng (ấp An Lạc, xã An Nhứt), hộ có hoàn khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: ĐINH HÙNG

Mở rộng đối tượng hỗ trợ

Theo Sở LĐTBXH, tính đến 11 giờ ngày 10/8, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 14.974 người được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68, với tổng kinh phí gần 68,3 tỷ đồng. Trong đó, TP. Vũng Tàu có số lượng được hỗ trợ nhiều nhất với 9.354 người với kinh phí 10,1 tỷ đồng.

Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, BR-VT đã triển khai nhanh gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài nhóm đối tượng được hưởng theo quy định, BR-VT còn mở rộng đối tượng là người lao động tự do, người có công, người hoạt động kháng chiến, người nghèo, trẻ em phải cách ly tập trung... nhằm kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn. Khoản tiền hỗ trợ này tùy điều kiện và khả năng ngân sách của địa phương nhưng không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50 ngàn đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (theo quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021), UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 50.047 người với số tiền là 59,58 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương đang chi trả cho 41.967 người với kinh phí hỗ trợ là 47,9 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH, tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh là 54.783 người với số tiền được phê duyệt gần 68,3 tỷ đồng. Trong đó các địa phương đã chi trả 55,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,5%. Tính đến 11 giờ ngày 10/8, các địa phương có tỷ lệ chi trả từ 90% trở lên gồm: huyện Long Điền (90,1%); huyện Châu Đức (96,54%); TP. Bà Rịa (98,56%); huyện Xuyên Mộc (99,05) và huyện Côn Đảo (100%). Đến chiều 10/8, tỷ lệ chi trả của TP. Vũng Tàu đã đạt 88%.

Các đối tượng đặc thù khác như người bán vé số và trẻ em bị cách ly, Sở cũng đã nhanh chóng đưa các gói hỗ trợ đến với người dân. Cụ thể, trên cơ sở kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh chuyển đến, Sở LĐTBXH đã chuyển 2,866 tỷ đồng về UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho 3.822 người bán vé số lẻ. Đến nay, các địa phương đã chi trả xong cho 3.617 người, với số tiền 2,712 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,28%. Còn lại 26 trường hợp tại TX. Phú Mỹ chưa chi được do người lao động về quê. Ông Dương Minh Tú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết, công ty đang xem xét và kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ thêm gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Đối với trẻ em trong khu cách ly, có 21/22 trẻ đã được chi với số tiền 33,6 triệu đồng. Em còn lại thuộc huyện Long Điền đang chờ hoàn tất thời gian cách ly để làm thủ tục chi trả.

