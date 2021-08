Hỗ trợ hoa tiêu hàng hải lưu thông thuận lợi 24h/24h

Sở GT-VT vừa có văn bản số 2747/SGTVT-KHTK gửi UBND TP. Vũng Tàu, UBND TX. Phú Mỹ, Công an tỉnh đề nghị hỗ trợ hoa tiêu hàng hải lưu thông 24h/24h khi làm nhiệm vụ dẫn tàu vào, rời cảng.

Tàu container vào cụm cảng Cái Mép – Thị Vải được dẫn bởi lực lượng hoa tiêu.

Trước đó ngày 26/8, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có văn bản đề nghị phối hợp tháo gỡ khó khăn khi xe vận chuyển hoa tiêu qua các chốt kiểm dịch phải quay đầu vì thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, trên cơ sở văn bản số 11230/UBND-VP ngày 25/8 của UBND tỉnh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; Văn bản số 8616/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông vận tải bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, hoa tiêu là lực lượng quan trọng bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải, phục vụ hoạt động của các bến cảng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Do đó, việc lực lượng hoa tiêu di chuyển trên đường để thực hiện nhiệm vụ đưa đón tàu trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 hoàn toàn phù hợp với quy định của UBND tỉnh.

Vì vậy, Sở GT-VT đề nghị UBND TP. Vũng Tàu, UBND TX. Phú Mỹ, Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ hoa tiêu hàng hải khi đi làm nhiệm vụ dẫn tàu vào, rời cảng.

Sở GT-VT cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu hướng dẫn các đơn vị hoa tiêu thực hiện xác nhận giấy đi đường, cung cấp giấy xét nghiệm còn hiệu lực, cụ thể lộ trình, lịch trình, thông tin phương tiện, trang bị bảo hộ y tế, bảo đảm khử khuẩn phương tiện, vận chuyển tối đa 50% số ghế và các quy định liên quan khác về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: SA HUỲNH