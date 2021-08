An tâm với "3 tại chỗ"

Giữa những ngày dịch bùng phát, tại các KCN các nhà máy vẫn sáng đèn duy trì hoạt động sản xuất. Để có được những thành quả đó, hơn 3 tuần qua, hàng chục ngàn công nhân đã phải chấp nhận tạm xa gia đình, gói ghém đồ dùng cá nhân, xách ba lô “chuyển nhà” đến công ty để giữ vững dây chuyền sản xuất cũng như góp phần cùng chính quyền phòng, chống dịch.

Nhân viên Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu làm việc trong những ngày thực hiện “3 tại chỗ”.

Không náo nhiệt, sôi động nhưng những ngày này, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” trong các KCN luôn tràn đầy không khí lạc quan, vui vẻ. Cảm giác bất an lo lắng ban đầu đã không còn, ai nấy đều cảm thấy an tâm khi được chăm sóc sức khỏe hàng ngày và những ngày sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài đã giúp họ biết trân trọng cuộc sống hơn.

Từ khu “3 tại chỗ” của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, anh Chung Hoàng Văn, Trưởng ca Nhà máy kíp 5 cho biết, anh là một trong những người đầu tiên chuyển tới nhà máy làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Khi rời nhà, anh mang theo nhiều lo lắng cho gia đình ở TP. Hồ Chí Minh đang sống trong tâm dịch. Việc chưa thể hình dung rõ ràng về việc triển khai mô hình này trong thực tế ra sao cũng là điều anh và nhiều đồng nghiệp băn khoăn.

Tuy nhiên, những trăn trở lo lắng đó đã không còn khi Nhà máy đã chăm lo, chuẩn bị chu đáo cho đời sống của những người ở lại. Các nhóm Zalo được thành lập để tiếp nhận ý kiến của người lao động, xử lý các tình huống một cách nhanh chóng bất kể ngày hay đêm. Lãnh đạo công ty cũng đã có những điều chỉnh hợp lý, góp phần ngày càng hoàn thiện mô hình. Các khu nhà ở được lắp thêm tivi để người lao động theo dõi tin tức hằng ngày. Hỗ trợ thẻ điện thoại, wifi được phủ rộng nhiều nơi để mọi người giải trí và tiện liên lạc với gia đình. Bữa ăn thường xuyên được bổ sung trái cây, ngũ cốc dinh dưỡng tăng sức đề kháng. “Với mô hình “3 tại chỗ”, chúng tôi an tâm hơn so với việc di chuyển đi làm hằng ngày khi bên ngoài phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động mạnh vào kinh tế thì việc Nhà máy đã duy trì sản xuất, công việc ổn định cũng như tăng phụ cấp giúp chúng tôi an tâm hơn”, anh Chung Hoàng Văn chia sẻ thêm.

Là nữ công nhân nên khi nhận “lệnh” yêu cầu “3 tại chỗ”, chị Nguyễn Thị Linh, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen mang tâm tư nặng trĩu. Chị kể, những ngày đầu ở lại nhà máy làm việc chưa quen nên không thể tránh khỏi tâm trạng bức bối. Nhưng rồi, mỗi ngày dịch bệnh diễn biến càng phức tạp nên chị cảm thấy việc chuyển vào công ty ở và làm việc là giải pháp tối ưu. Mô hình này giúp chị vừa bảo đảm thu nhập để lo cho gia đình, vừa hạn chế đi lại, đỡ lo mang mầm bệnh về lây cho những người trong gia đình và cộng đồng. “Chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau hãy coi đây là những ngày trốn con đi du lịch tại chỗ. Ai cũng thích nghi với cuộc sống mới, luôn vững lòng, đồng hành cùng DN giữ nóng cho dây chuyền sản xuất”, chị Linh vui vẻ nói.

Công nhân Nhà máy Đạm Phú Mỹ tranh thủ đọc sách sau giờ tan ca.

Từ góc độ của người quản lý, ông Hồ Nam, Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thép SMC cũng mang nhiều lo lắng, áp lực. “Thực hiện “3 tại chỗ” giúp ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài vào nhà máy. Nhưng chúng tôi vẫn lo chẳng may có F0 trong DN và làm sao quản lý người lao động sinh hoạt đúng nội quy. Tất cả những lo lắng đó đã qua, khi hoạt động đã đi vào nề nếp. Sau giờ tan ca, công nhân tuy vẫn còn cảm giác bức bí nhưng mọi người đã dần quen, tìm đến những thú vui nhỏ như vận động nhẹ, xem phim…”, ông Hồ Nam chia sẻ.

Hiện tại, các KCN đã có 286 DN thực hiện “3 tại chỗ” với hơn 26.600 người lao động. Thực hiện mô hình, DN bố trí nơi ăn ở cho người lao động ngay trong nhà máy, tách biệt với bên ngoài. Người lao động làm việc tại cùng một bộ phận sẽ được bố trí cùng ăn, cùng ở với nhau, di chuyển cùng một xe. Khu vực sản xuất được bố trí vách ngăn, tạo sự tách biệt để có thể nhanh chóng cách ly từng khu vực khi xuất hiện ca mắc COVID-19. Bên cạnh hỗ trợ vật dụng thiết yếu, các DN thực hiện phương án “3 tại chỗ” còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Ban Quản lý các KCN tỉnh đánh giá, các DN đều thực hiện rất tốt quy định phòng chống dịch và an toàn sản xuất.

Chia sẻ với chúng tôi, một số công nhân cho biết, họ cũng gặp những điều bất tiện khi thực hiện “3 tại chỗ”. Nhưng tất cả đều coi đó là điều bình thường trong cuộc sống vì họ hiểu những khó khăn này chẳng đáng gì so với những khó khăn, gian khổ của các lực lượng lực tuyến đầu chống dịch.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN