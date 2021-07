Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xin cấp C/O

Từ khi các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, UKVFTA… có hiệu lực, các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh sang các thị trường này tăng mạnh. Để tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), việc minh bạch xuất xứ hàng hóa (C/O) càng phải được quan tâm.

Nhân viên Công ty TNHH Nitori BR-VT (trái) nộp hồ sơ xin cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu.

HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG MẠNH

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, đại diện Công ty TNHH Nitori BR-VT cho biết, công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm giường, tủ, bàn, ghế… nên thường xuyên phải xin cấp C/O cho các ngành hàng. Mỗi tuần, công ty đều đến Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực BR-VT để xin cấp C/O đi các thị trường như Nhật Bản, EU... “Việc điền thông tin trong tờ khai cấp C/O được nhân viên Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu hướng dẫn cụ thể. Hơn nữa, khi kiểm tra hồ sơ, nhân viên phòng cũng hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình nên việc cấp C/O được thực hiện nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty CP may Vũng Tàu cũng cho biết, việc xin cấp C/O được thực hiện dễ dàng bởi các thủ tục xin cấp C/O đã được làm qua phần mềm điện tử. Khi hồ sơ cấp C/O thông qua, công ty báo cho đối tác nhận hàng để thực hiện các bước tiếp theo. Việc này được các cơ quan chức năng thực hiện nhanh chóng nên cũng dễ dàng cho DN trong việc thực hiện các hợp đồng, đơn hàng với đối tác.

Báo cáo của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu cho biết, từ khi các hiệp định FTA như: Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA)… có hiệu lực, việc cấp C/O ưu đãi tại Phòng đi các thị trường EU, Anh tăng mạnh. Chẳng hạn, năm 2020, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu đã cấp 1.124 bộ C/O MẪU EUR.1, với kim ngạch hơn 26,1 triệu USD; thì trong 5 tháng đầu năm 2021, C/O MẪU EUR.1 tăng lên 1.710 bộ, kim ngạch hơn 40,8 triệu USD.

Theo ghi nhận, từ khi các hiệp định FTA, trong đó có EVFTA, UKVFTA có hiệu lực, lượng hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường thuộc thành viên của các hiệp định này tăng trưởng mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, bởi chất lượng cũng như xuất xứ hàng hóa của tỉnh đã bảo đảm được các quy định mà các hiệp định này đưa ra và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại từ các nước khác.

RÚT NGẮN TỐI ĐA THỜI GIAN CẤP C/O

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, theo quy định, thời gian thực hiện cấp C/O ưu đãi là 4 giờ làm việc với trường hợp DN xuất khẩu qua đường hàng không; 8 giờ làm việc bằng phương tiện khác. Tuy nhiên, nhằm thúc đẩy, hỗ trợ DN xuất khẩu, từ sau năm 2014, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu (văn phòng đặt tại Sở Công thương) đã thực hiện các giải pháp cải cách hành chính nhằm rút ngắn tối đa thời gian cấp C/O cho DN. Cụ thể, hệ thống máy vi tính tại Sở được kết nối với hệ thống ecosy-gov.vn nên DN có thể khai C/O điện tử ngay tại Sở Công thương; rút ngắn thời gian làm thủ tục cấp C/O để DN xuất khẩu có C/O nộp cho ngân hàng nếu DN thanh toán hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng chứng từ (L/C) hoặc để nhà nhập khẩu nước ngoài làm thủ tục thông quan nhanh chóng cùng với hàng hóa. Đồng thời, Sở cũng cử công chức có chuyên môn, trách nhiệm và am hiểu về lĩnh vực xuất nhập khẩu để bảo đảm cho các DN không phải điều chỉnh nhiều lần khi làm thủ tục.

Hiện tại, mỗi ngày, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu tiếp nhận và xử lý khoảng 100 hồ sơ xin cấp C/O của DN, nhưng thời gian cấp C/O luôn bảo đảm và được rút ngắn xuống còn 120 phút nếu có thể, tùy hồ sơ, tùy loại hàng xuất khẩu.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU