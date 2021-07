UBND tỉnh đã ban hành văn bản 7846/UBND-VP chỉ đạo triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý - Khai thác công trình thủy lợi rà soát các công trình thủy lợi và đánh giá công tác vận hành điều tiết các hồ chứa nước trên địa bàn quản lý; có kế hoạch xử lý, duy tu sửa chữa những hạng mục hư hỏng trước thời gian mưa lũ; kiểm tra vật tư dự phòng để có kế hoạch bổ sung; thường xuyên theo dõi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi để chủ động điều tiết phù họp, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

Trước khi xả lũ phải thông báo trước cho các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp đối với tình huống xuất hiện mưa to, lũ lớn, lũ vượt tần suất thiết kế; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng ở bờ sông, khu vực cao, vùng trũng khi xảy ra mưa to gây lũ lớn, sạt lở, ngập lụt; xác định phưong án di dân khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sạt lở, ngập lụt, xảy ra lũ lớn vượt tần suất thiết kế (vượt khả năng đảm bảo chống lũ của hệ thống đê).

QUANG VŨ