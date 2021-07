Ngành thuế phấn đấu đạt số thu cao nhất

“Trong nửa đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng số thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý vẫn đạt khá. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ”.

Khách hàng làm thủ tục thuế tại Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh.

Thông tin trên đã được lãnh đạo Tổng cục Thuế công bố tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 với 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố, diễn ra chiều 9/7.

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết: 6 tháng qua, nền kinh tế vẫn tiếp nối được đà tăng trưởng từ những tháng cuối năm 2020 sang đầu năm 2021, đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thuế. Theo đó, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý vẫn đạt khá, với số thu 656.374 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số thu nội địa tăng cao, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu ngân sách với 637.649 tỷ đồng, tăng 15,3%. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BR-VT cho biết: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 gần 30.948 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán pháp lệnh và bằng 96,5% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, thu từ dầu thô hơn 10.000 tỷ đồng; thu nội địa gần 20.948 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh những yếu tố khách quan, có được kết quả trên là do ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế. Theo đó, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế (NNT) dễ dàng tiếp cận các thông tin về chính sách thuế và các hoạt động của ngành Thuế. Song song đó, công tác hỗ trợ NNT được thực hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngành Thuế đã đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ qua hình thức điện tử; tổ chức hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập DN; thực hiện truyền thông trên website của cơ quan thuế các cấp và trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội các video clip về các nội dung hướng dẫn văn bản và các chính sách thuế… từ đó, đáp ứng nhu cầu số đông NNT cần nắm bắt thông tin về chính sách và thủ tục hành chính thuế.

QUẢN LÝ CHẶT NGUỒN THU

Hội nghị nhận định nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngành Thuế sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể theo từng địa bàn, khu vực, sắc thuế, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả...

Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Năm 2021, Cục Thuế tỉnh được giao thu ngân sách 48.305 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu, Cục Thuế tỉnh đề ra các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: Kiểm soát chặt nguồn thu ngân sách, tăng cường khai thác nguồn thu; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Theo đó, ngành thuế giám sát chặt chẽ công tác quản lý đăng ký, kê khai, kế toán thuế; kiểm tra kê khai thuế của NNT, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp vào NSNN để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Ngành cũng thường xuyên rà soát nhắc nhở, đôn đốc NNT kê khai, nộp thuế đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu nộp hồ sơ khai thuế và nộp đúng hạn trên 95%; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua eTax (đối với NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân) đến ngày 31/12/2021 phải đạt 90% hồ sơ đăng ký thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng chỉ đạo các Chi cục Thuế tham mưu Ban chỉ đạo chống thất thu trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ thu; tăng cường công tác phối hợp với UBND xã, phường trong việc thực hiện chống thất thu thuế, đôn đốc nợ đọng thuế và rà soát tình trạng hoạt động của các hộ ngưng nghỉ do COVID-19 để kịp thời hỗ trợ và đưa vào quản lý thuế. Đồng thời, rà soát các cơ sở kinh doanh có doanh thu chưa phù hợp thực tế, hoặc phát triển về quy mô để điều chỉnh doanh thu khoán phù hợp, xác định rõ các khoản thu trên địa bàn đảm bảo đánh giá đúng nguồn thu, tránh thu sót, hoặc đánh giá chưa phù hợp để tập trung chỉ đạo. Rà soát, phân công quản lý doanh nghiệp theo đúng tiêu chí, đảm bảo quản lý tốt nhất tình hình khai thuế, nộp thuế nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu thuế năm 2021 được giao.

Bài, ảnh: PHAN HÀ