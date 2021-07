Kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nấm cho nông dân

Xã Xà Bang, huyện Châu Đức đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân chung tay hỗ trợ tiêu thụ nấm cho bà con nông dân tại địa phương hiện đang bị tồn đọng.

Trên địa bàn xã Xà Bang, huyện Châu Đức hiện có 7-8 hộ trồng nấm đang vào vụ thu hoạch, trung bình khoảng 400-500 kg/ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 việc tiêu thu gặp nhiều khó khăn. Hiện nấm đang được bán với giá 30 ngàn đồng/kg (nấm rơm) 55 ngàn đồng/kg (bào ngư), giá trên đã bao gồm phí vận chuyển. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc vận chuyển đang gặp khó khăn, do đó địa phương khuyến khích các tổ chức, đơn vị gom mua chung đơn hàng.

Các tổ chức, cá nhân, đoàn thể có thể liên hệ đặt hàng với người phụ trách nông nghiệp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, số điện thoại 0965949479 (chị Hiếu).

PHÚC HIẾU