Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu bao che việc vận chuyển vật liệu san lấp trái phép

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã có văn bản gửi các chủ tàu, thuyền trưởng tàu thi công công trình; các DN cảng, các chủ đầu tư xây dựng công trình hàng hải, các DN hoạt động thi công nạo vét, san lấp, xây dựng công trình hàng hải về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trong vùng nước cảng biển.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nghiêm cấm tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng cát, sỏi, khoáng sản trái phép trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh BR-VT. Tuyệt đối không lợi dụng việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hàng hải (nạo vét, duy tu, nâng cấp các tuyến luồng hàng hải, nạo vét vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, san lấp khu đất dự án cảng,…) để tiến hành các hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh cát, sỏi, khoáng sản trái phép, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, khoáng sản. Chủ đầu tư, đơn vị thi công phảo chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu công tác kiểm tra, giám sát, quản lý thiếu trách nhiệm, thiếu chặt chẽ, cố tình dung túng, bao che cho tổ chức, cá nhân, tàu thuyền vận chuyển, bơm chuyển, tiêu thụ vật liệu san lấp trái phép hoặc vi phạm về hoạt động khai thác vận chuyển cát, sỏi, khoáng sản trái phép.

Chỉ được tiến hành hoạt động thi công công trình hàng hải trong vùng nước cảng biển sau khi đã hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định. Quá trình hoạt động thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

AN NHẬT