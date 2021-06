Thận trọng, an toàn

Sau 3 lần xả thử, ngày 12/6, Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thủy lợi (Sở NN-PTNT) đã chính thức mở van, xả nước từ đầm số 6 đê Chu Hải (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) ra môi trường dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, tổ giám sát cộng đồng địa phương và các hộ nuôi cá lồng bè.

9 giờ 55 phút, nước từ cống số 6 đã được mở van, xả nước ra môi trường bên ngoài dưới sự chứng kiến của người dân, tổ giám sát cộng đồng và cơ quan chức năng.

NƯỚC TRONG, KHÔNG CÒN MÙI HÔI

Có mặt tại khu vực sống số 6 vào 8 giờ 30 phút sáng 12/6, điều dễ nhận thấy là khác với thời điểm 2-3 tháng trước, nước trong đầm chứa trước cống số 6 không còn màu hồng đậm mà đã chuyển sang màu trắng hơi đục, giống như màu nước của đầm chứa bên cạnh.

Tham dự và chứng kiến việc mở van, xả nước trước cống số 6 từ rất sớm, ông Vũ Thanh Tịnh, Trưởng thôn Cát Hải (xã Tân Hải), đại diện tổ giám sát cộng đồng cho biết, mấy ngày này ông thường xuyên có mặt tại đây để cùng tham gia giám sát với cơ quan chức năng trong quá trình xả thử nước trong đầm ra môi trường. “Nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy màu nước trong đầm giống như màu nước ở những đầm bên cạnh hoặc màu nước chảy về sông Chà Và. Vì vậy chúng tôi yên tâm khi cơ quan chức năng cho mở van, xả nước từ đầm chứa trước cống số 6 ra ngoài”, ông Tịnh nói.

Để chuẩn bị cho việc mở cống, nhân viên Trung tâm Quan trắc TN-MT (Sở TN-MT) đã lấy 1 mẫu nước trong đầm số 6 và 4 mẫu nước từ phía sau cống đến sông Chà Và. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy các chỉ số DO (nồng độ ô xy trong nước) dao động từ 3,5-6,0mg/l và pH (độ kiềm của các chất tan trong nước) dao động từ 7-7,5 nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNT, cột B2.

Trước đó, các ngày 8, 10 và 11/6, cơ quan chức năng đã mở cống, xả thử nước trong đầm với khối lượng 5.000m3/lần. Báo cáo nhanh kết quả điều tiết nước trong đầm chứa trước cống số 6 ra vùng nước bên ngoài các ngày mở thử cũng cho thấy, nước trong, không có mùi. Trong quá trình điều tiết, nước trong đầm không bị xáo trộn nên màu nước trước khi ra khỏi cửa cống vẫn bình thường. Theo tính toán sơ bộ, khoảng cách từ cống số 6 theo đường sông đến tiểu khu nuôi 1 khoảng 3,5km, đến chân cầu Chà Và là gần 4,5km. Kết quả quan trắc nước mặt tại cầu Rạch Ván và sông Chà Và cho thấy các thông số về nhiệt độ, độ pH, độ mặn, COD, DO, tổng photpho đều trong giới hạn cho phép.

Nhân viên Trung tâm Quan trắc TN-MT lấy mẫu nước trước cống số 6 sau khi xả ra ngoài.

BẢO ĐẢM AN TOÀN

Kết quả này cho thấy nước trước đầm cống số 6 đủ điều kiện để xả ra môi trường nên Sở NN-PTNT đã mở cống và xả nước ra ngoài. 9 giờ 55 phút ngày 12/6, khi triều lên, nhân viên Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy lợi mở cửa van cống số 6, nước từ trong đầm chứa bắt đầu chảy ra ngoài. 30 phút sau, hơn 5.000 khối nước đã được xả ra vùng nước bên ngoài.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, Sở đã chuẩn bị, tính toán kỹ các phương án khi mở van và xả nước trên cơ sở kết quả quan trắc chất lượng nước trong và ngoài đầm cống số 6 do Trung tâm Quan trắc TN-MT thực hiện và kế hoạch của Sở NN-PTNT. Việc mở van, xả nước nhằm bảo đảm an toàn, không gây ngập úng khu vực bên trong đầm cống số 6 và không làm ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài khi mùa mưa đến. Việc điều tiết nước sẽ được tiếp tục thực hiện vào 4 ngày tiếp theo (13 đến 16/6). Sau khi kết thúc giai đoạn điều tiết nước trong đầm ra bên ngoài, nếu chênh lệch cột nước so với cao trình xả lũ theo quy định của cống số 6 khoảng -0,2m trở lên thì tiếp tục thực hiện điều tiết nước từ bên ngoài vào đầm. Trong thời gian điều tiết nước trên, nếu kết quả quan trắc ghi nhận chất lượng nước trong đầm và ngoài cống tương đồng nhau thì sẽ kết thúc kế hoạch điều tiết này, sau đó Sở sẽ giao lại cho Sở NN-PTNT quản lý, vận hành cống số 6 như các cống còn lại trên đê Chu Hải theo quy định.

Theo ông Lê Phú Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, việc xả thử nước trong đầm trước cống số 6 ra ngoài được thực hiện theo Văn bản chỉ đạo số 6295/UBND-VP ngày 7/6 UBND tỉnh và theo Kế hoạch số 26/KH-STNMT của Sở TN-MT về việc điều tiết nước trong đầm cống số 6 ra vùng nước bên ngoài. Cống số 6 đê Chu Hải có chức năng ngăn triều và xả lũ. Theo quy trình vận hành bình thường, khi mực nước lên đến cao trình 0,8m thì đơn vị vận hành sẽ xả cống. Nhưng do hiện tượng “tảo nở hoa” cách đây mấy tháng tại đầm chứa khiến nước đổi màu nên khu vực này phải được thực hiện theo quy định riêng. Số liệu đo đạc sáng 12/6 cho thấy, mực nước cao trình trước cống số 6 là 0,89m thì việc mở van, xả cống khi điều kiện nước bình thường là hợp lý. Sở NN-PTNT cũng sẽ lập kế hoạch điều tiết nước theo quy trình ứng phó thiên tai để vận hành, điều tiết cống số 6 đê Chu Hải, bảo đảm an toàn khi xả lũ và việc sản xuất nông nghiệp của người dân tại khu vực này.

Bài, ảnh: QUANG VŨ