Xây dựng kịch bản cung ứng hàng hóa theo từng cấp độ của dịch

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tại hội nghị trực tuyến quán triệt về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở công nghiệp và thương mại; cân đối cung cầu, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và định hướng phát triển ngành với 63 tỉnh, thành trong cả nước, diễn ra sáng 13/5.

Các địa phương, DN trong tỉnh đã chủ động phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu cho phòng chống dịch COVID-19, do đó, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Trong ảnh: Người dân mua rau tại Bách Hóa Xanh xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa.

CHỦ ĐỘNG NGUỒN CUNG

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hoàng An thông tin, trong các đợt dịch vừa qua cho thấy, các địa điểm như các cơ sở công nghiệp, thương mại luôn tiềm ẩn nguy cơ lớn và thực tế đã có những ca nhiễm trong các KCN. Đây là những khu vực tập trung đông người nên thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công thương cũng có văn bản gửi các địa phương tăng cường kiểm tra tại các cơ sở thương mại, KCN và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Việc chấn chỉnh cần thực hiện từ các cơ sở sản xuất theo phương châm 4 tại chỗ, phòng dịch là chính; chỉ sản xuất khi an toàn, nếu đơn vị nào chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống dịch phải khắc phục, chỉ khi an toàn mới cho sản xuất. Sở Công thương, BQL các KCN, phòng kinh tế các huyện tăng cường kiểm tra tập trung trong các KCN, CCN cũng như các nhà máy ngoài KCN để kịp thời chấn chỉnh, nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm buộc phải khắc phục, nếu đơn vị không khắc phục kiên quyết đình chỉ, thậm chí chuyển hồ sơ để xử lý hình sự”, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chống dịch, việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa cũng là nhiệm vụ cấp thiết. Thông tin tại hội nghị, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, ngày 12/5/2021, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 07/CT/BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội, ngành hàng, DN nhanh chóng triển khai các hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường; xây dựng “Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19” tại các nhà máy, cơ sở sản xuất tại địa phương…

Tại BR-VT, bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, công tác phòng chống dịch tại BR-VT cũng được triển khai quyết liệt, thực hiện truy vết, cách ly đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Đồng thời Sở cũng triển khai đến các KCN, DN trong KCN, chợ, trung tâm thương mại nơi tập trung đông người thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời có công văn chỉ đạo với các địa phương, DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ động phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương. Do đó, không chỉ ở siêu thị, tại các chợ truyền thống, hàng hóa cũng dồi dào, giá cả ổn định. Sở Công thương cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thị trường để xử lý phù hợp khi có tình huống đột xuất.

XÂY DỰNG NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, việc chống dịch và chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa là cấp bách, cần thiết nhằm vừa bình ổn thị trường vừa bảo đảm an sinh xã hội; tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng gian hàng giả.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, nếu không chặn đứng nguồn lây trong KCN sẽ làm tê liệt các cơ sở sản xuất, đứt gãy chuỗi sản xuất trong nước và xuất khẩu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tập trung giám sát KCN, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, rà soát các biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương, đánh giá nguy cơ, hướng dẫn phòng chống dịch cho người dân, người lao động. Các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở không tuân thủ các quy định phòng chống dịch, xây dựng bản đồ chung sống an toàn với COVID theo chỉ đạo của Bộ và xây dựng kịch bản cách ly khi có trường hợp mắc trong KCN.

Về cân đối cung cầu hàng hóa, bảo đảm nguồn cung, phòng chống gian lận thương mại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tỉnh, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị Ban Bí thư, Chính phủ và của Bộ. Trong đó, Tổng cục QLTT chỉ đạo Cục QLTT các địa phương tập trung giám sát thị trường, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ găm hàng... Sở Công thương đôn đốc, tạo điều kiện cho DN dự trữ nguồn cung, xây dựng các phương án theo từng cấp độ; tháo gỡ các khó khăn trong lưu thông hàng hóa, nhất là các địa phương đang có dịch…

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU