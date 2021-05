Năm 2021, DIC Cons phấn đấu đạt tổng doanh thu hợp nhất 700 tỷ đồng

Ngày 22/5, Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo tại đại hội, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn có có sự tăng trưởng so với năm 2019. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 467,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 32,22 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019 và đạt 123% so với kế hoạch năm. Công ty tiếp tục triển khai các công trình đã ký kết và các công trình chuyển tiếp từ những năm trước như: công trình chung cư Vũng Tàu Gateway với tổng giá trị 500 tỷ đồng (đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng); công trình chung cư Đông Thuận 1 và 2 có giá trị 100 tỷ đồng đang thực hiện công tác chỉnh sửa và hoàn thiện; hoàn thành công trình Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu; gói thầu H&I - Tổ hợp Hóa dầu miền Nam đã thực hiện được sản lượng 100 tỷ/500 tỷ đồng… Năm 2020, DIC Cons chia cổ tức bằng cổ phiếu mức 5%.

Năm 2021, DIC Cons đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức từ 5-10%.

Đại hội đã nhất trí thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng dự kiến 14,8 triệu cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng dự kiến 1,65 triệu cổ phiếu để huy động vốn đầu tư cho các dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong các năm tiếp theo.

