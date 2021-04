Muốn sống với hạt muối, phải đổi mới sản xuất

Sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu, đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình sản xuất muối trên địa bàn tỉnh.

Thứ trường Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tham quan vùng sản xuất muối tại xã An Ngãi, huyện Long Điền.

DIỆN TÍCH MUỐI GIẢM MẠNH

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Niên vụ muối 2019-2020 toàn tỉnh có 698ha muối (trong đó 35ha muối trải bạt), giảm 126ha so với kế hoạch. Tổng sản lượng muối đạt hơn 62.000 tấn, đạt 107% so với kế hoạch, tăng hơn 1.600 tấn so với niên vụ trước. Hiện giá muối truyền thống đang dao động từ 600-700 đồng/kg; muối trải bạt từ 700-900 đồng/kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu của muối BR-VT là các tỉnh Kiên Giang, Long An, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Niên vụ muối 2020-2021, dự kiến toàn tỉnh sẽ sản xuất 678ha (muối trải bạt khoảng 35ha), giảm 20ha so với niên vụ muối 2019-2020. Sản lượng muối dự kiến đạt 57.500 tấn (muối trải bạt 2.500 tấn), năng suất muối truyền thống đạt 70-75 tấn/ha, muối trải bạt 100-120 tấn/ha.

Cũng theo ông Tuấn, hàng năm, để kiểm soát chất lượng muối, ngành nông nghiệp đã tiến hành xét nghiệm các mẫu nước, mẫu muối. Kết quả cho thấy, các mẫu muối đều bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy chuẩn QCVN 08-2:2011/BYT về giới hạn kim loại nặng trong thực phẩm và các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa.

Về hạ tầng phát triển nghề muối, năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư nhà máy chế biến muối Phú Mỹ cho Chi nhánh nhà máy chế biến muối Phú Mỹ - Công ty CP Tập đoàn muối Miền Nam, hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định với công suất khoảng 10.000-15.000 tấn/năm, với các sản phẩm chủ yếu muối tinh, muối iot. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, sơ chế và lưu thông muối với tổng mức đầu tư 42,3 tỷ đồng tại TT. Long Điền và xã An Ngãi (huyện Long Điền). Công trình được khởi công vào tháng 8/2014, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2021.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho diêm dân, Sở NN-PTNT kiến nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ BR-VT xây dựng mô hình trình diễn sản xuất muối công nghệ cao, đầu tư xây dựng 1 kho dự trữ muối. Bên cạnh đó, Sở cũng kiến nghị Bộ Công thương tăng cường công tác kiểm soát muối nhập khẩu, tránh tình trạng DN nhập khẩu muối công nghiệp và sử dụng làm muối thực phẩm gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng muối Việt Nam nói chung, thương hiệu “Muối Bà Rịa” nói riêng; có chính sách hỗ trợ diêm dân khi giá muối xuống thấp…

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm đang đặt ngành muối của tỉnh trước yêu cầu phải đổi mới sản xuất và cần có chiến lược phát triển bền vững. Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, là địa phương có diện tích sản xuất muối lớn nhất của tỉnh với 420ha, những năm qua, nghề muối gặp không ít khó khăn như giá thấp, thị trường tiêu thụ chưa đa dạng, còn phụ thuộc nhiều vào thương lái, ngành khai thác thủy sản và chế biến nước mắm; giá nhân công lại cao, khó kiếm. Bên cạnh đó, diện tích muối đang ngày càng bị thu hẹp do quá trình công nghiệp hóa... khiến nhiều diêm dân không còn mặn mà với nghề như trước đây.

Trong khi đó, theo diêm dân Nguyễn Văn Phúc (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) thông tin thêm, ngoài những khó khăn về đầu ra, nhân công, hiện nay việc sản xuất muối vẫn còn khá thô sơ, chưa ứng dụng cơ giới hóa vào khâu sản xuất, thu hoạch, do vậy vẫn cần một lực lượng lao động lớn. Bên cạnh đó, việc quản lý thương hiệu “Muối Bà Rịa” vẫn còn lỏng lẻo khiến một số cơ sở từ nơi khác lợi dụng thương hiệu, giả danh “Muối Bà Rịa” để buôn bán, làm ảnh hưởng tới uy tín của sản phẩm.

Đánh giá cao về chất lượng sản phẩm muối của tỉnh BR-VT, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT (Bộ NN-PTNT) cho rằng, nghề muối là nghề truyền thống của địa phương, do vậy cần gìn giữ và phát triển tránh để mai một. Ông đề nghị BR-VT cần phát triển ngành muối theo hướng hiệu quả, bền vững trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm về muối nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng đến xuất khẩu và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của diêm dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị tỉnh cần tập trung, nâng cấp, duy trì và phát triển thương hiệu “Muối Bà Rịa”. Để đầu ra sản phẩm tốt, tỉnh cần có chính sách kêu gọi đầu tư du lịch, khách sạn, spa liên quan đến các sản phẩm muối làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, cũng như tăng cường thúc đẩy kết nối thị trường cho sản phẩm muối tại địa phương. Về phía Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng đồng ý chủ trương sẽ hỗ trợ cho tỉnh xây dựng mô hình sản xuất muối công nghệ cao, tuy nhiên tỉnh cần xem xét vị trí cũng như tham mưu diện tích phù hợp cho việc triển khai mô hình trong thời gian tới.

