Bảo đảm nguồn cung thịt heo cho thị trường Tết

Với việc các hộ chăn nuôi tăng quy mô, tái đàn nên về cơ bản thị trường dịp Tết này nguồn cung - cầu thực phẩm từ thịt heo sẽ được đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, dự báo giá thịt heo sẽ tăng từ 5-10% do nhu cầu dịp Tết tăng cao.

Người dân mua thịt heo tại Siêu thị Lotte Vũng Tàu.

Chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh thịt heo chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu cho biết, so với tháng trước giá thịt heo bán lẻ tại chợ đã tăng gần 20.000 đồng/kg. Do giá heo hơi tăng nên thịt heo mảnh về chợ cũng tăng theo, hiện ở mức 107.000-115.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt ba rọi 150.000 đồng/kg; sườn non 177.000 đồng/kg; thịt nạc vai 134.000 đồng/kg; nạc đùi heo 127.000 đồng/kg… “Dịp Tết nhu cầu sử dụng thịt heo của người dân tăng cao, trong đó chủ yếu là các mặt hàng phục vụ làm giò chả, bánh chưng như tai heo, thịt nạc, thịt ba rọi…”, chị Hiền nói.

Từ đầu tháng 1/2021 tới nay, giá thịt heo ngoài thị trường liên tục được điều chỉnh tăng khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng dịp Tết Tân Sửu sẽ phải mua thịt giá cao. Chị Lữ Thị Vân, tiểu thương kinh doanh thịt heo chợ Bà Rịa cho biết: “Giá thịt heo không giảm là do chúng tôi nhập đầu mối vẫn cao. Hơn nữa, dịp Tết nhu cầu sử dụng thịt heo cao nên cũng đẩy giá heo tăng”, chị Vân cho biết thêm.

Trong khi giá thịt heo tại các chợ tăng thì siêu thị lại giữ bình ổn. Nguyên nhân theo các DN bán lẻ là do có phương án dự trữ nguồn cung từ giữa năm 2020. Cụ thể, Saigon Co.op - chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Co.op Mart, Co.op Food đã lên kế hoạch cung ứng thịt heo cho toàn hệ thống siêu thị trên cả nước tháng Tết 1.900 tấn. Bên cạnh đó, giá thịt heo luôn được cân đối nhằm đảm bảo có nguồn hàng bình ổn, thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%. Ngoài ra, Saigon Co.op cũng chuẩn bị một lượng lớn thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thủy hải sản... để luân phiên giảm giá, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Theo nhận định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến cuối năm 2020, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh khoảng 416 ngàn con, tăng 7,2% so với năm 2019. Sau đợt thiệt hại nặng nề do dịch tả heo châu Phi gây ra, việc phòng chống dịch luôn được quan tâm hàng đầu, vì vậy tổng đàn heo đã phục hồi và phát triển tốt đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường của tỉnh trong dịp Tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan về công tác điều hành giá năm 2021. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp cuối năm như thịt heo. Chủ động chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao vào dịp cuối năm trên địa bàn cả nước. Các địa phương xây dựng, thực hiện chương trình bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện kiểm soát khâu trung gian để triển khai các chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo.

Ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương cũng thông tin, thịt heo là mặt hàng dự kiến có nhu cầu cao vào dịp tết nên Sở đã vận động các DN có năng lực, kinh nghiệm trong sản xuất, cung ứng, phân phối sản phẩm thịt heo trên địa bàn tham gia bán thịt heo bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2021, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng vào dịp Tết. Do đó, dịp Tết năm nay sẽ không thiếu nguồn cung thịt heo. Mặt khác, mạng lưới phân phối bán buôn và bán lẻ đã có ở các địa phương trên địa bàn tỉnh gồm các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa nên hàng hóa được cung ứng đầy đủ tới tay người tiêu dùng, trong đó có mặt hàng thịt heo. Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để nguồn cung hàng hóa không bị gián đoạn và thiếu hụt.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU