HUYỆN CHÂU ĐỨC: Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(BR-VT) Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện Châu Đức đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2019; doanh thu thương mại-dịch vụ ước hơn 6.500 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2019; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước hơn 474 tỷ đồng, đạt gần 150% dự toán... Công tác an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Năm 2021, huyện Châu Đức tiếp tục định hướng tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển sản xuất liên kết với tiêu thụ sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ tài nguyên môi trường, các cơ sở chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm; đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu công nghiệp-đô thị Châu Đức...

NGỌC TRÚC