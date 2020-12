Hải quan khó về đích chỉ tiêu thu ngân sách

Năm 2020, toàn ngành hải quan thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xuất nhập khẩu của DN. Do đó, mục tiêu thu ngân sách năm nay khó về đích.

DN làm thủ tục XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, dự kiến đến hết năm 2020, thu ngân sách của đơn vị khoảng 17.000 tỷ đồng, đạt 85% so với chỉ tiêu được giao và 81% so với chỉ tiêu phấn đấu; giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách giảm vì sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 lên nền kinh tế, trực tiếp là hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của địa phương.

Nói về tình hình thu ngân sách của ngành, ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, dịch COVID-19 dẫn tới giao thương hạn chế, nhu cầu hàng hóa sụt giảm, hoạt động thông quan khó khăn. Ngoài ra, tại thời điểm xây dựng dự toán thu, giá dầu thô được dự báo đạt 60 USD/1 thùng nhưng thực tế giá dầu thô không đạt mức dự báo, thậm chí nay chỉ còn 40 USD/1 thùng. Đặc biệt, một số mặt hàng có số thu cao lại giảm sâu. Cụ thể, giảm sâu nhất là mặt hàng nhập khẩu như nhôm và các sản phẩm từ nhôm giảm 90,58%; xăng dầu nhập khẩu giảm 49%; sắt thép và các sản phẩm bằng sắt thép giảm 36,24%; thủy hải sản giảm 22,51%; các sản phẩm không dệt giảm 22,16%; dầu thô giảm 17%...

Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép là đơn vị có áp lực rõ rệt nhất về thu ngân sách. Ông Trần Công Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cho biết, năm 2020, đơn vị được giao chỉ tiêu 7.599,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ đạt 5.466 tỷ đồng, dự kiến hết năm 2020 đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, bằng 79% so với chỉ tiêu được giao. “Từ đầu năm đến nay, lượng hàng về làm thủ tục tại đơn vị ngày càng giảm. Ngoài ra, một số DN làm thủ tục hải quan tại BR-VT đã chuyển về Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục hải quan do thuận lợi về tuyến đường vận chuyển và tốn ít chi phí vận chuyển hơn, đã tác động không nhỏ đến công tác thu NSNN”, ông Tuấn cho biết thêm.

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động XNK của các DN nên số thu NSNN giảm. Trong ảnh: Công nhân Công ty Quốc tế Việt An sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu.

Trong bối cảnh nêu trên, Tổng cục Hải quan vừa có công văn 7464/TCHQ-TXNK yêu cầu các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN ở mức cao nhất. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, có kế hoạch làm việc với các DN có kim ngạch XNK có số tiền nộp NSNN lớn để có giải pháp phù hợp phục vụ công tác điều hành thu NSNN của đơn vị. đồng thời đẩy mạnh chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan; rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, thuế suất tại khâu thông quan, sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, thuế suất, trong đó tập trung kiểm tra mặt hàng thuộc danh mục rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế. Mặt khác, ngành hải quan cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK, quá cảnh hàng hoá, phương tiện vận tải; giảm chi phí, thời gian của người dân và DN trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành rà soát, phân loại chính xác nhóm nợ theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK tại Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ (ngày 18/5/2018) và xử lý theo hướng: Đối với nhóm nợ khó thu, các DN có đủ điều kiện, hồ sơ xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thì thực hiện thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo quy định ngay trong năm 2020.

