Giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,8%

Ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH-ĐT báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, tổng nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công các dự án do tỉnh quản lý năm 2020 hơn 8.007 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 7.484 tỷ đồng, bố trí cho 352 dự án; vốn ngân sách Trung ương đầu tư hơn 522, 6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 22/12, giá trị giải ngân vốn do tỉnh quản lý hơn 4.698 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch năm. Nguồn vốn do Trung ương đầu tư theo các chương trình giải ngân hơn 284 tỷ đồng, đạt 72%; vốn ODA đã giải ngân 100%, vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn và kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát lại tất cả các dự án đầu tư công và báo cáo UBND tỉnh; đồng thời đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc các dự án; tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình và yêu cầu các chủ dự án cam kết tiến độ giải ngân đúng kế hoạch.

TRÀ NGÂN