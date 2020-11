Doanh nghiệp kỳ vọng "cán đích" kế hoạch năm

Từ giữa tháng 9 đến nay, giá cao su bắt đầu tăng trở lại, giúp nhiều DN khai thác mủ có kết quả kinh doanh khả quan. Các DN cũng kỳ vọng sẽ hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2020.

Khai thác mủ cao su tại Nông trường Cao su Cù Bị.

Thông tin từ Bộ NN-PTNT, giá mủ cao su xuất khẩu hiện dao động ở mức 37-39 triệu đồng/tấn, tăng 40% so với 8 tháng đầu năm 2020. Tính đến tháng 10, khối lượng xuất khẩu cao su cả nước đạt 1 triệu tấn, với kim ngạch 1,28 tỷ USD, tăng 15,8% về khối lượng và tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 65,5% thị phần. Giá trị xuất khẩu cao su sang hai thị trường này tăng lần lượt là 20,3% và 14,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng tại BR-VT, tính đến hết tháng 10, sản lượng cao su xuất khẩu toàn tỉnh đạt hơn 2 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,35 triệu USD.

Giá cao su thiên nhiên có xu hướng tăng do thị trường Trung Quốc nhập khẩu nhiều trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, bất chấp dịch COVID-19, 80% DN trong ngành cao su đều tăng doanh thu xuất khẩu trong 10 tháng năm nay. Theo các DN sản xuất và kinh doanh mủ cao su tại BR-VT, giá mủ cao su tăng trở lại sau thời gian dài giúp DN tăng lợi nhuận, doanh thu bán hàng và hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Tại Công ty CP Cao su Bà Rịa, 10 tháng qua giá bán bình quân mủ cao su ở mức 32 triệu đồng/tấn, tổng sản lượng mủ cao su giao bán đạt hơn 7.688 tấn, tổng doanh thu gần 240 tỷ đồng, trong đó, xuất khẩu trực tiếp 1.685 tấn, kim ngạch đạt hơn 2,54 triệu USD, đạt 61,22% kế hoạch năm. Báo cáo tài chính của Công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng trở lại về doanh thu và lợi nhuận trong quý III/2020 lần lượt là 11% gần 2,5 lần. Ông Huỳnh Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa cho biết, hiện Công ty đang tiếp tục cân đối nguồn hàng để thực hiện các hợp đồng tiêu thụ đến cuối năm, đồng thời đàm phán với khách hàng để ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn cho năm 2021. Ngoài duy trì những khách hàng truyền thống, Công ty cũng đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm.

Trong khi đó, Công ty CP Cao su Thống Nhất cũng đang thu hoạch mủ trên diện tích 1.300ha. Tính đến tháng 10, Công ty đã thu hoạch được 700 tấn mủ cao su, đạt 70% kế hoạch năm. Lượng mủ cao su chủ yếu tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu qua trung gian. Tổng doanh thu tính đến nay đạt hơn 97 tỷ đồng, đạt gần 80% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 51,5 tỷ đồng. Mặc dù trong giai đoạn thu hoạch mủ gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi nhưng với giá cả và nỗ lực trong những tháng còn lại, công ty sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Đặng Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Thống Nhất cho rằng, giá cao su tăng là tín hiệu đáng mừng cho ngành cao su. Trên cơ sở phân tích thị trường trong và ngoài nước, dự báo các tháng cuối năm 2020, giá cao su sẽ tiếp tục khả quan khi kinh tế thế giới đang dần phục hồi. Hy vọng thị trường sẽ thực sự phục hồi vào đầu năm 2021 nếu như dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn.

Theo báo cáo triển vọng đến cuối năm, Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) dự báo xu hướng giá cao su tăng sẽ còn tiếp diễn trong khoảng 2 tháng tới nhờ lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc hồi phục, doanh số bán ô tô ở Ấn Độ tăng và Mỹ sẽ tung thêm chương trình kích thích kinh tế mới. Ngoài ra, giá cao su tăng trở lại còn do nguồn cung hạn hẹp bởi mùa mưa tại Thái Lan và tình trạng thiếu hụt lao động tại các vùng trồng cao su do các biện pháp phòng dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ cao su. Bên cạnh đó, nhu cầu thị trường găng tay cao su ngày càng tăng. Điển hình xuất khẩu găng tay cao su của Thái Lan tăng gần 155% trong tháng 9/2020 so với cùng kỳ năm ngoái. ANRPC mới đây đã nâng dự báo tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2020 thêm 67.000 tấn lên 12,61 triệu tấn. Do đó, dự báo giá bán cao su sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU