Ngành Hải quan hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã rút ngắn, đơn giản hóa nhiều thủ tục trong công tác giám sát, quản lý hải quan theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho DN vượt khó, ổn định sản xuất trước ảnh hưởng của hoạt động xuất nhập khẩu do tác động từ dịch COVID-19.

Doanh nghiệp làm thủ tục XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cho biết, từ tháng 4 đến tháng 8/2020, tại cảng Cái Mép có gần 250 container hàng xuất khẩu bị trả về, tăng đột biến so với thời điểm trước đó. Số hàng xuất bị trả về chủ yếu là may mặc, da giày, dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, kính công nghiệp… Ngoài các nguyên nhân thông thường như hàng đóng không đúng quy cách, bị rách container trong quá trình vận chuyển thì hơn 95% là do dịch COVID-19 khiến các đối tác nước ngoài không thể nhận hàng. Đối với những trường hợp này, các chi cục hải quan cửa khẩu đã hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng thủ tục để DN kéo container ra khỏi cảng, tránh phát sinh các chi phí lưu container, lưu bãi...

Theo đại diện Công ty TNHH JUNWOO VINA (KCN Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ), nhờ ngành hải quan hỗ trợ tích cực, giải quyết nhanh chóng thủ tục để DN kéo container ra khỏi cảng đưa về kho, do đó đã giảm bớt chi phí lưu hàng tại cảng.

Bên cạnh đó, ngành hải quan đã áp dụng tối đa các biện pháp quản lý rủi ro về hải quan, qua đó, giảm gánh nặng về thủ tục hải quan trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu của DN. Cơ quan Hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp; không yêu cầu phải ký tên, đóng dấu trên các chứng từ này khi gửi qua hệ thống...

Ngoài ra, do hiện nay, một số nước áp dụng giải pháp cách ly xã hội dẫn đến việc phía đối tác không thể cung cấp C/O cho DN để nộp cho cơ quan hải quan đúng thời hạn quy định (30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan). Trong khi đó, nếu không có C/O để nộp theo quy định DN bị thiệt hại lớn vì nhiều mặt hàng không được hưởng ưu đãi thuế theo quy định. Để tháo gỡ khó khăn này cho DN, Cục Hải quan tỉnh đã đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét, gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O phát sinh trong giai đoạn dịch COVID-19.

Đối với các DN tạm ngưng hoạt động, hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các chi cục hải quan thường xuyên nắm thông tin, giữ liên lạc với DN trên địa bàn để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh, kịp thời có các giải pháp hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường trả lời vướng mắc thủ tục hải quan cho DN qua cổng thông tin điện tử của ngành; tiếp nhận giải quyết nhanh chóng các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giúp các DN có điều kiện để tái đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Song song với việc nắm bắt những khó khăn từ DN, ngành Hải quan cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm điện tử quản lý nghiệp vụ như: thông quan điện tử, thu - nộp thuế điện tử 24/7, giải quyết các thủ tục hải quan trên hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN… qua các phần mềm ứng dụng công nghệ. Cách làm này đã rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận tiện cho các DN trong quá trình làm các thủ tục hải quan, góp phần hạn chế phát sinh chi phí lưu công, lưu bãi của DN.

Ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, trên quan điểm đồng hành, hỗ trợ tối đa cho DN, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục phân công, bố trí cán bộ trực ngoài giờ bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, lễ, tết để hỗ trợ DN giải quyết thủ tục hải quan, thông quan, giải phóng hàng hóa nhanh chóng. Tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, cơ quan Hải quan áp dụng kiểm tra hàng hóa (soi chiếu container) xuyên suốt 24/7 theo nhu cầu của DN.

“Cùng với việc đẩy mạnh cải cách trong nội bộ ngành, ngành hải quan còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng gồm các cơ quan quản lý chuyên ngành, kho bạc, ngân hàng, cảng vụ, biên phòng… để tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, báo cáo Tổng cục Hải quan các vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý và đề xuất ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tháo gỡ khó khăn cho DN”, ông Bùi Sỹ Đức cho biết thêm.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN