Doanh nghiệp dầu khí vượt khó "về đích" sớm

Dù đối mặt nhiều khó khăn trước tác động của dịch COVID-19, tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều DN ngành dầu khí đã “về đích”, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

Kỹ sư, công nhân Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan trong giờ sản xuất.

Ngay từ cuối tháng 8/2020, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã chính thức cán đích 100% kế hoạch sản lượng khai thác Condensate, “về đích” trước 126 ngày so với kế hoạch năm 2020. Bên cạnh việc hoàn thành vượt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác vận hành khai thác, quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường của BIENDONG POC được thực hiện tốt. Giữa tháng 6/2020, đơn vị đạt 25 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn kể từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án, đánh dấu “cột mốc” mới trong công tác vận hành khai thác của đơn vị.

Thông tin từ BIENDONG POC cho thấy, 9 tháng năm 2020, sản lượng khí khai thác đạt 105% kế hoạch, tương ứng gần 76% kế hoạch năm; sản lượng Condensate khai thác đạt 155% kế hoạch, tương ứng 114% kế hoạch năm. Để đạt kết quả này, BIENDONG POC liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Công ty đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ biển về bờ. Bên cạnh đó, phương thức đổi mới công tác quản trị DN của BIENDONG POC đã phát huy tác dụng tối đa, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo nơi người lao động…

Còn tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), tính đến đầu tháng 10/2020 đã hoàn thành kế hoạch năm 2020 ở 2 chỉ tiêu là sản xuất kinh doanh LPG và nộp ngân sách Nhà nước. 9 tháng năm 2020, PV GAS đạt tổng doanh thu hơn 49.420 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.072 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.505 tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch và hoàn thành kế hoạch cả năm 2020. Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV Gas cho biết: Từ nay đến cuối năm, PV Gas tập trung triển khai các dự án, phương án cấp LNG, LPG… Đồng thời, tăng cường quản trị rủi ro và xây dựng/nâng tầm hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh….

Trong khi đó, gần 1 tháng nay, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các dịch vụ can thiệp giếng khoan… cho các khách hàng là Hoàng Long JOC và PVEP Block 01&02. Ông Phạm Hồng Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan cho biết: Trong thời gian qua, ngoài việc hoàn thành các đơn hàng cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro, Xí nghiệp còn cung cấp các dịch vụ địa vật lý giếng khoan cho một số khách hàng ngoài như: Hoàng Long JOC và PVEP, JVPC, AMSITO… Đặc biệt, trong thời điểm giá dầu đi xuống, nhiều đơn vị tìm đến Xí nghiệp để thực hiện các hợp đồng dịch vụ vì giá cả thấp trong khi chất lượng thiết bị và nguồn nhân lực tương đương với các công ty dịch vụ nước ngoài. Nhờ vậy, đến thời điểm này, Xí nghiệp đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm. Riêng với công tác dịch vụ ngoài, trong 9 tháng 2020, Xí nghiệp đã thực hiện được 27 đơn hàng với doanh thu trên 1,7 triệu USD, đạt 114% so với kế hoạch.

Ngoài ra, một số đơn vị có thành tích nổi bật trong tháng 9 như Vietsovpetro đã đưa giàn BK 21 vào hoạt động vượt tiến độ 1 tháng, đón dòng dầu đầu tiên ngày 2/10; 2 đơn vị khác là Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau đã xuất khẩu với con số đạt được kỷ lục là 320.000 tấn phân bón.

Theo đánh giá của PVN, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu áp lực lớn bởi cuộc khủng hoảng kép do đại dịch COVID – 19 và suy giảm giá dầu, tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên nên nhiều đơn vị trực thuộc đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 9 tháng 2020, PVN ghi nhận trữ lượng dầu khí đạt 15 triệu tấn quy dầu. Tổng sản lượng khai thác đạt 15,71 triệu tấn quy dầu, vượt 4% kế hoạch 9 tháng. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch 9 tháng. Với những kết quả khả quan, PVN vẫn được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm độc lập tích cực ở mức BB+.

