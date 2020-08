Khan hiếm heo giống, người chăn nuôi khó tái đàn

Dịch tả heo châu Phi đến thời điểm này đã được khống chế. Tuy nhiên, hậu quả của dịch bệnh đã khiến nguồn cung heo giống sụt giảm nghiêm trọng, đẩy giá heo giống lên cao ngất ngưởng.

Đàn heo giống vừa được ông Đinh Nở (ấp Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đưa về sau gần 2 tháng đặt hàng.

Tại huyện Châu Đức, một trong những địa phương có đàn heo lớn nhất của tỉnh, sau khi dịch tả heo được khống chế, các trại chăn nuôi bắt đầu “rục rịch” tái đàn. Tuy nhiên, không ít nông dân đang “đau đầu” vì tìm không ra nguồn giống. Chỉ vào 6 con heo vừa được mua về, ông Đinh Nở (ấp Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) cho biết, đây là số con giống ít ỏi mà ông phải chờ gần 2 tháng mới có. Trước đó, ông đã đặt mua 20 con giống, song chủ trang trại chỉ giao cho ông được 6 con bởi nguồn giống khan hiếm. “Thời điểm này, dù có tiền cũng rất khó mua được heo giống. Hiếm hoi lắm mới có giống bán lẻ trong dân nhưng chất lượng chưa chắc đã bảo đảm. Chưa kể, giá heo giống còn cao gấp đôi so với trước đây. Một số gia đình có heo nái đẻ, người ta để gây nuôi chứ không bán”, ông Nở cho hay.

Cũng là một trong những hộ dân có quy mô nuôi heo khá lớn, ông Nguyễn Ngọc Phúc (ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) thông tin thêm, trước đây khi dịch bệnh chưa xảy ra, đàn heo của gia đình ông luôn duy trì từ 100-150 con heo thương phẩm và heo nái. Nhưng hiện nay, chuồng trại đều đang để trống, bởi việc tái đàn gặp rất nhiều khó khăn. Ông đã đi hỏi nhiều nơi, tìm mua heo giống nhưng gần như không có, hoặc nếu có giá lại cao ngất ngưởng. Do vậy, ông chỉ dám mua số lượng ít từ 5-7 con/lần. Giá heo giống hiện tại trung bình 2,7-3 triệu đồng/con, loại 6-7kg, còn heo của các DN, công ty lớn dao động từ 3,3-3,5 triệu đồng/con. Loại heo nái trọng lượng từ 1 tạ đang bán với giá 10-13 triệu đồng/con, cao gấp đôi so với năm trước.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT), tính đến tháng 7/2020, tổng đàn heo của toàn tỉnh khoảng 375.000 con, bằng 91,5% so với cùng kỳ. Hiện dịch tả heo châu Phi cơ bản đã được khống chế, nông dân có thể bắt đầu tái đàn. Tuy nhiên, giá heo giống tăng cao, đòi hỏi người nuôi phải hết sức thận trọng, tính toán kỹ lưỡng trong đầu tư để tránh thua lỗ.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Thời điểm này, khi chọn mua con giống để tái đàn, nông dân phải hết sức thận trọng, cần chọn nguồn gốc con giống rõ ràng, nên chọn giống từ công ty, DN lớn đã được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học. Tránh mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại nặng về kinh tế, hoặc lựa chọn những con heo cái đẹp trong đàn để nuôi gây giống. Đây là cách tái đàn an toàn, hiệu quả mà tiết kiệm chi phí. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số cơ sở cung cấp giống uy tín như: Trung tâm Khuyến nông; trại heo Công ty Khang Linh, trại heo Vĩnh Tâm và một số cơ sở khác trên địa bàn tỉnh. Trường hợp người dân cần tìm nguồn giống, có thể liên hệ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Cũng theo ông Trung, để bảo đảm an toàn cho việc tái đàn, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã triển khai công tác tuyên truyền tới người dân, tiến hành tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho gia súc gia cầm các loại bệnh như; lở mồm long móng, dịch tả heo truyền thống… Đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch, duy trì các chốt kiểm dịch cửa ngõ để ngăn chặn và xử lý nguồn giống không rõ nguồn gốc, tránh lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, Chi cục cũng đang tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận cho một số cơ sở an toàn dịch tả heo châu Phi, để người dân yên tâm khi lựa chọn cơ sở mua nguồn giống.

“Thời điểm này, người chăn nuôi không nên ồ ạt tái đàn, tăng đàn mà chỉ nên nuôi thăm dò với lượng nuôi khoảng 10-20% trước, sau khi ổn định mới tăng số lượng. Ngoài ra, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần phải bảo đảm các điều kiện an toàn mới nên nuôi heo trở lại, tránh tái nhiễm dịch tả heo Châu phi”, ông Trung nhấn mạnh.

