Giải pháp thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Sau gần 6 tháng chuẩn bị để triển khai dịch vụ thu hộ học phí, đến nay đã có một số trường học đăng ký với BIDV Bà Rịa để phối hợp thực hiện. Đây là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn TP. Bà Rịa thực hiện dịch vụ này, góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục theo chủ trương của Chính phủ.

Nhân viên BIDV Bà Rịa tư vấn cho phụ huynh về giải pháp thu hộ học phí tại quầy.

Dịch vụ Thu hộ học phí là cấu phần quan trọng của Dịch vụ Thanh toán và Quản lý tiền tệ BIDV dành cho khách hàng tổ chức được triển khai từ năm 2012. Dịch vụ này được BIDV thiết kế vận hành dựa trên kết nối dữ liệu, tự động hóa trên nền tảng công nghệ hiện đại với hình thức thanh toán đa dạng, tạo thuận tiện cho phụ huynh-học sinh thanh toán học phí cũng như giảm thiểu thời gian xử lý tác nghiệp của nhà trường và ngân hàng.

Dịch vụ thanh toán học phí do BIDV cung cấp được đánh giá là bảo đảm an toàn, chính xác và kịp thời. Qua đó, giúp trường học và các tổ chức đào tạo không chỉ dễ dàng quản lý các khoản phải thu thông qua các báo cáo thu hộ do BIDV cung cấp mà còn tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro phát sinh trong các giao dịch tiền mặt như thừa thiếu, nhầm lẫn, tiền giả, tiền kém chất lượng, giảm bớt nhân sự các khâu thu tiền, kiểm đếm, thông báo của các trường. Sự chính xác, thuận tiện của dịch vụ này đã được chứng minh, khi cuối năm 2019, tại lễ công bố và vinh danh 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng, Dịch vụ Thu hộ học phí của BIDV được vinh danh trong top 10. Đây là chương trình do Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng và tổ chức liên tục từ năm 2006 đến nay nhằm công bố những sản phẩm, dịch vụ do độc giả tín nhiệm lựa chọn. Tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt, những cảm xúc tích cực, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Các sản phẩm – dịch vụ chú trọng sự kết nối giữa thương hiệu và khách hàng. Các thương hiệu DN sở hữu các sản phẩm, dịch vụ có sự tương tác và chạm tới niềm tin của khách hàng thông qua nền tảng công nghệ.

Tại BR-VT, BIDV Bà Rịa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP. Bà Rịa thực hiện dịch vụ thu hộ học phí. Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện với các trường học theo các hình thức như: Tự động trừ tiền học phí hàng tháng/kỳ của HS, sinh viên qua tài khoản ngân hàng; gia đình học sinh; sinh viên có thể nộp học phí qua quầy giao dịch, internet banking, mobile banking, nộp qua máy ATM, thanh toán qua website của nhà trường. Việc sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn qua ngân hàng để nộp học phí rất đơn giản, chỉ cần đặt lệnh ủy nhiệm chi một lần, hệ thống thu hộ ngân hàng sẽ tự động thu trên tài khoản khi có hóa đơn.

Ông Lại Định Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa), một trong những trường đăng ký dịch vụ thu hộ học phí với BIDV Bà Rịa cho biết: Trường có 1.235 HS với 33 lớp. Theo quy định chung, việc thu học phí tại trường thực hiện hàng tháng. Do đó, mỗi khi đến kỳ nộp tiền học phí, rất nhiều phụ huynh phải xếp hàng chờ đợi. Có những phụ huynh do không sắp xếp được thời gian đến đóng tiền đã đưa cho con em mình đóng giùm. Tuy nhiên, có những em không đóng, sử dụng vào việc riêng hoặc có những em quên đóng, làm mất... gây ra những hiểu nhầm. Việc thu hộ học phí của BIDV Bà Rịa nhằm khắc phục được các hạn chế nêu trên. Do đó, khi có dịch vụ này, nhà trường đã làm các thủ tục bước đầu để đăng ký dịch vụ. Vào đầu năm học mới tới, trong buổi họp phụ huynh, nhà trường sẽ phổ biến đến các cha mẹ HS được biết để sử dụng.

Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục là góp phần thúc đẩy hình thành thói quen của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả của cả nền kinh tế, phù hợp với xu thế chung của thị trường. Đồng thời, phù hợp với chủ trương của Nhà nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Do đó, để thực hiện “Đề án đẩy nhanh tiến độ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, trong đó có thu hộ học phí”, mới đây, Sở GD-ĐT đã có công văn số 935 gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc chỉ đạo tất cả các trường học phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đến hết năm 2020, 100% trường học trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; khuyến khích các trường học xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để kết nối, chia sẻ thông tin với ngân hàng, thực hiện thu học phí bằng phương thức điện tử.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc BIDV Bà Rịa cho biết: Năm học 2020-2021, BIDV Bà Rịa bắt đầu thực hiện triển khai dịch vụ thu hộ học phí. Hiện nay, trên địa bàn TP.Bà Rịa đã có một số trường đăng ký dịch vụ này tại BIDV Bà Rịa. Trong thời gian tới, BIDV Bà Rịa tiếp tục mở rộng dịch vụ này tại một số trường học khác.



HÀ AN