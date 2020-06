Giá heo sẽ sớm hạ nhiệt?

Bộ NN-PTNT đã đồng ý cho nhập khẩu heo sống về giết mổ tại Việt Nam nhằm hạ giá thịt heo hơi trong nước. Liệu giải pháp này có làm giá heo giảm nhiệt?

Người dân mua thịt heo tại chợ Vũng Tàu.

Ghi nhận ngày 9/6, tại một số chợ trên địa bàn tỉnh, giá heo hơi dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao. So với tuần trước, hiện giá heo hơi tại tỉnh ở mức 90.000 đồng/kg (giảm 7.000 đồng/kg). Giá thịt heo bán lẻ tại chợ tuy cũng giảm theo nhưng vẫn ở mức khá cao, dao động từ 170.000-220.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, thịt ba rọi thường 180.000 đồng/kg, sườn non 220.000 đồng/kg; thịt nạc vai 180.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg… Các tiểu thương lý giải, giá thịt heo về các chợ lẻ tăng cao là do phải cộng thêm các chi phí và tiền công vận chuyển, hao hụt thịt...

Có thể thấy, dù ngành chức năng của tỉnh dự báo không thiếu nguôn cung thịt heo và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã chỉ đạo đưa giá heo hơi về mức dưới 70.000 đồng/kg nhưng trên thực tế giá heo vẫn ở mức cao. Đặc biệt, những ngày gần cuối tháng 5 vừa qua, giá heo hơi lập đỉnh ở mức 100.000 đồng/kg heo hơi. Giá trên thị trường chỉ giảm nhẹ rồi tăng trở lại và người tiêu dùng vẫn phải mua thịt heo với giá đắt đỏ. Bởi thế, nói về giải pháp bình ổn thị trường thịt heo, đa số chuyên gia, chủ cơ sở chăn nuôi heo có nhiều năm kinh nghiệm đều cho rằng mấu chốt nằm ở quy luật cung - cầu. Khi thịt heo khan hiếm, giá ắt bị đẩy lên cao; khi thịt heo đủ cung cấp cho nhu cầu của người tiêu dùng, giá sẽ tự động hạ nhiệt. Khi các biện pháp kéo giá giảm không hiệu quả do thiếu hụt nguồn cung quá lớn, trong khi thịt heo chiếm đến 65-70% trong cơ cấu tiêu thụ thịt của người Việt Nam, Bộ NN-PTNT đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ nhập khẩu thịt heo đông lạnh, tăng nguồn cung thịt heo ra thị trường. Tuy nhiên, thịt heo nhập về lại không được đón nhận, bởi người tiêu dùng trong nước vẫn giữ thói quen dùng thịt “nóng”, giết mổ và tiêu thụ trong ngày.

Trước tình hình đó, ngày 28/5, Bộ NN-PTNT đã có chủ trương về việc nhập khẩu heo sống từ các nước vào Việt Nam dựa trên hồ sơ của các nước xuất khẩu cung cấp. Các DN nhập khẩu heo sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước, thực hiện quy định cách ly kiểm dịch heo sống nhập khẩu 30 ngày. Việc nhập khẩu heo sống về giết mổ trong nước được coi là biện pháp giúp hạ giá thành thịt heo.

Ông Nguyễn Văn Sinh (xã Long Phước, TP. Bà Rịa) cho biết, thịt heo chiếm đến 70% trong cơ cấu tiêu dùng thực phẩm của người dân, vì vậy, Nhà nước có chủ trương nhập heo nước ngoài về để bình ổn giá heo trong nước, người dân rất đồng tình và hy vọng giá heo sẽ hạ nhiệt. “Giá thịt heo có hạ nhiệt thì người lao động chúng tôi mới dám mua, chứ như bây giờ giá cao quá, chúng tôi cũng phải hạn chế mua”, ông Sinh nói.

Người dân mua thịt heo tại chợ Bà Rịa.

Không chỉ người dân mà các tiểu thương bán thịt heo tại các chợ cũng kỳ vọng việc nhập heo sống về giết mổ tại Việt Nam sẽ giúp bình ổn giá thịt heo. Theo các tiểu thương, thời gian qua, do giá heo tăng đột biến nên người tiêu dùng gần như quay lưng với thịt heo khiến việc mua bán của các tiểu thương trở nên khó khăn hơn. Bà Vương Nguyệt Thu Huyền, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu cho biết, 3 tháng rồi, việc buôn bán của bà và nhiều tiểu thương đều gặp khó khăn, ngày nào bán hết thì hòa vốn hoặc lời chút đỉnh, còn ngày nào ế thì cầm chắc lỗ. “Mỗi ngày tôi bán có 20-30kg thịt heo cũng không hết, toàn lỗ. Hy vọng sau khi Nhà nước nhập heo sống về giết mổ tại Việt Nam giá heo sẽ giảm để người tiêu dùng quay trở lại dùng thịt heo, chứ giá thịt heo cứ cao như thế này, buôn bán cũng khó khăn lắm”, bà Thu Huyền nói.

Thực tế cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng và người bán có cơ sở vì ngay sau thông báo của Bộ NN-PTNT về việc nhập heo sống, giá heo trong 3 ngày gần đây đã có dấu hiệu hạ nhiệt, dù không nhiều. Chính sách nhập heo sống về giết mổ mới đây của Bộ NT-PTNT một lần nữa cho thấy quyết tâm bình ổn giá thịt heo của Chính phủ Việt Nam. Bởi bình ổn giá thịt heo cũng chính là bình ổn chỉ số giá tiêu dùng, giúp người dân giảm bớt chi phí gánh nặng tiêu dùng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài vẫn phải tăng nguồn cung thịt heo trong nước về bằng trước khi có dịch tả heo châu Phi mới có thể đưa giá heo về mức ổn định lâu dài. Mặt khác, cần kiểm soát kỹ số lượng heo sống nhập khẩu và các biện pháp an toàn dịch bệnh để tránh gây ra tác động xấu tới nền chăn nuôi heo trong nước trong dài hạn.

