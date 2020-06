DANH MỤC CÓ SỬ DỤNG ĐẤT KÊU GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025:

PHẦN B: Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

DU LỊCH – THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (33 DỰ ÁN)

1.

Tên dự án: KHU VỰC CÙ LAO TÀU

Mục tiêu và quy mô dự án: Phát triển du lịch sinh thái

Vị trí dự án: Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 64 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu đang lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Bắc Sân bay

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá

2.

Tên dự án: KHU GÒ ÔNG SẦM

Mục tiêu và quy mô dự án: Phát triển du lịch sinh thái

Vị trí dự án: Phường 12, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 430 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu đang lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Bắc Phước Thắng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá

3.

Tên dự án: KHU CÙ LAO PHÍA BẮC TP. VŨNG TÀU

Mục tiêu và quy mô dự án: Phát triển du lịch sinh thái

Vị trí dự án: Phường 12, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 300 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý và đất dân

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu đang lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Bắc Phước Thắng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

4.

Tên dự án: KHU PHÍA ĐÔNG ĐẢO LONG SƠN

Mục tiêu và quy mô dự án: Phát triển du lịch sinh thái

Vị trí dự án: xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 160 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất dân

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu đang lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 đảo Long Sơn

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

5.

Tên dự án: KHU KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BÀU PHƯỚC THÀNH

Mục tiêu và quy mô dự án: Khách sạn khoảng 40-50 phòng ngủ đạt tiêu chuẩn 3 sao, trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới, khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi (các trò chơi đu quay, trượt máng, trò chơi điện tử).

Vị trí dự án: Bàu Phước Thành đườngNguyễn Văn Linh, KP 1, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1,55 ha

Về quy hoạch xây dựng: Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ 1/10.000 TP. Bà Rịa

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

6.

Tên dự án: KHU VEN BIỂN LộC AN VÀ CỬA SÔNG RAY

Mục tiêu và quy mô dự án: Dịch vụ du lịch

Vị trí dự án: Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: Chưa xác định

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

7.

Tên dự án: KHU DU LỊCH VUI CHƠI, GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO NÚI MINH ĐẠM

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch, giải trí bao gồm hệ thống khách sạn, resort, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống, các dịch vụ thể thao trên núi, các dịch vụ giải trí phục vụ du khách

Vị trí dự án: Núi Minh Đạm, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 20,16ha

Về quy hoạch xây dựng: Chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch phân khu 1/2000 KDL vui chơi, giải trí và thể thao núi Minh Đạm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 7071/QĐ-UBND ngày 29/9/2004

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

8.

Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI BÀU BÀNG

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch sinh thái với các sản phẩm dịch vụ du lịch lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống; các dịch vụ giải trí thể thao, picnic, dã ngoại…

Vị trí dự án: Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 113 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất công do UBND xã quản lý

Về quy hoạch xây dựng: Chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

9.

Tên dự án: KHU DU LỊCH THÁC HÒA BÌNH

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch gắn liền với thực hiện bảo tồn và tôn tạo các yếu tố tự nhiên rừng, đồi núi, sinh cảnh, nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học… Các nội dung đầu tư chủ yếu gồm: khu lưu trú (khách sạn, biệt thự du lịch, bungalow…); trung tâm dịch vụ công cộng, vườn cổ tích, vườn hoa chuyên đề, khu thể thao, giải trí, cắm trại, dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống; các dịch vụ giải trí trên rừng; cây trái quanh khu vực dự án…

Vị trí dự án: Xã Sơn Bình, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 509 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất dân đang sử dụng

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm Châu Đức (2021-2025)

Về quy hoạch xây dựng: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định 948/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

10.

Tên dự án: KHU BIỆT THỰ DU LỊCH HỒ TRÀM

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch với mô hình nhà ở dạng biệt thự để phục vụ khách du lịch

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2,3 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu)

Về quy hoạch đất đai: đất thương mại dịch vụ

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

11.

Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC THUẬN

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ăn uống, các dịch vụ giải trí, thể thao, picnic, dã ngoại…

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 40 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu)

Về quy hoạch đất đai: đất rừng phòng hộ

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

12.

Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ TRÀM

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với không gian, cảnh quan rừng nhiệt đới, hồ nước để phục vụ du khách

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 43,9 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu)

Về quy hoạch đất đai: đất rừng phòng hộ

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

13.

Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI BÀU SEN, HUYỆN CHÂU ĐứC

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch về rừng lịch sử với các hoạt động tham quan dã ngoại kết hợp với các hoạt động tham quan các địa điểm lịch sử trên địa bàn Châu Đức (chiến thắng Bình Giã, địa đạo Kim Long); cắm trại, dịch vụ du lịch lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống và các dịch vụ giải trí khác.

Vị trí dự án: Xã Xà Bang, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 63 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất rừng lịch sử Bàu Sen do nhà nước quản lý

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

14.

Tên dự án: KHU DU LỊCH SUỐI GIÀU, HUYỆN CHÂU ĐỨC

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch sinh thái với các sản phẩm dịch vụ du lịch trên mặt nước và dưới tán rừng sao; các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống, các dịch vụ giải trí thể thao, picnic, dã ngoại…

Vị trí dự án: Xã Suối Rao, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 360 ha (125ha diện tích mặt nước)

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất thủy lợi và đất nông nghiệp do dân sử dụng

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

15.

Tên dự án: KHU DU LỊCH HỒ ĐÁ BÀNG, HUYỆN CHÂU ĐứC

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch sinh thái với các sản phẩm dịch vụ du lịch trên mặt nước; các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống, các dịch vụ giải trí thể thao, picnic, dã ngoại…tham quan khu nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Châu Đức

Vị trí dự án: Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 280 ha (190ha diện tích mặt nước)

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất thủy lợi và đất nông nghiệp do dân sử dụng

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

16.

Tên dự án: KHU DU LỊCH HỒ TẦM BÓ, HUYỆN CHÂU ĐỨC

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch sinh thái với các sản phẩm dịch vụ du lịch trên mặt nước; các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống, các dịch vụ giải trí thể thao, picnic, dã ngoại…

Vị trí dự án: Xã Kim Long và Quảng Thành, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 140 ha (60ha diện tích mặt nước)

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất thủy lợi và đất nông nghiệp do dân sử dụng

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

17.

Tên dự án: KHU DU LỊCH NÔNG NGHIỆP NGHỉ DƯỠNG GREEN FARM, HUYỆN CHÂU ĐỨC

Mục tiêu và quy mô dự án: Hình thành khu phức hợp du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng nông trại với các diện tích phân khu thích hợp, ứng dụng công nghệ cao vào các mô hình nuôi trồng các loại cây ăn quả, rau ăn lá, ăn quả đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống; các dịch vụ giải trí ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa địa phương

Vị trí dự án: Xã Cù Bị và Láng Lớn, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 70 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nông nghiệp do dân sử dụng

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

18.

Tên dự án: KHU DU LỊCH VEN SÔNG RAY (ĐOẠN KỀ KHU VỰC RỪNG PHÒNG HỘ PHƯỚC THUẬN)

Mục tiêu và quy mô dự án: Vị trí trước đây là dự án KDL sinh thái và biệt thự sông Ray

Vị trí dự án: huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 144 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất ban quản lý rừng phòng hộ

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

19.

Tên dự án: KHU DU LịCH BÃI ĐẦM TRẦU (KHU A)

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, là tổ hợp các resort, khách sạn, nhà hàng trung tâm mua sắm, giải trí và các dịch vụ cao cấp khác

Vị trí dự án: huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: 8ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Dự án xây dựng khách sạn Hotesl Regency 8h

Về đất đai: Theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh.

Chưa có quy hoạch phân khu

20.

Tên dự án: KHU DU LỊCH BÃI ĐẦM TRẦU (KHU B)

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, là tổ hợp các resort, khách sạn, nhà hàng trung tâm mua sắm, giải trí và các dịch vụ cao cấp khác

Vị trí dự án: huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: 4,5ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Dự án xây dựng khách sạn Hotesl Regency 4,5ha

Về đất đai: Theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh.

Chưa có quy hoạch phân khu

21.

Tên dự án: KHU DU LỊCH SUỐI ỚT – BÃI VÔNG

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, là tổ hợp các resort, khách sạn, nhà hàng trung tâm mua sắm

Vị trí dự án: huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: 141ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Diện tích đất KDL Poulo Condor 30ha và diện tích đất KDL Sài Gòn – Suối Ớt 32ha

Về đất đai: Theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh.

Chưa có quy hoạch phân khu

22.

Tên dự án: KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ GIẢI TRÍ SINH THÁI LỘC AN

Vị trí dự án: Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 168ha

Về đất đai: Theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh.

23.

Tên dự án: KHU DU LỊCH BIỂN AN HÒA XÃ LộC AN (KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẢO LỘC AN)

Vị trí dự án: Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 6,1ha

Về đất đai: Theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh.

24.

Tên dự án: KHU DU LỊCH HẢI SƠN (KHU BIỆT THỰ DU LịCH PHƯỚC HẢI)

Vị trí dự án: Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2,6ha

Về đất đai: Theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh.

25.

Tên dự án: KHU BIỆT THỰ HỒ TRÀM

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án đầu tư xây dựng KDL với mô hình nhà ở dạng biệt thự để phục vụ khách du lịch

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2,3ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu)

Về đất đai: Đất thương mại – dịch vụ

26.

Tên dự án: KHU DU LịCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC THUẬN

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án đầu tư xây dựng KDL sinh thái nghỉ dưỡng, ăn uống, các dịch vụ giải trí thể thao picnic, dã ngoại

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 40ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu)

Về đất đai: Đất rừng phòng hộ

27.

Tên dự án: KHU DU LịCH SINH THÁI HỒ TRÀM

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án đầu tư xây dựng KDL sinh thái nghỉ dưỡng với không gian, cảnh quan rừng nhiệt đới, hồ nước để phục vụ du khách

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 43,9ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu)

Về đất đai: Đất rừng phòng hộ

28.

Tên dự án: KHU DU LịCH SUỐI LÒ VÔI

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, là tổ hợp các resort, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm

Vị trí dự án: Giới hạn đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: 7,645ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất của các hộ dân đã được cấp Giấy CNQSDĐ 1,85ha, còn lại đất nhà nước quản lý 5,62ha

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất du lịch sinh thái

Tiến độ lập quy hoạch: Đã có quy hoạch 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

29.

Tên dự án: KHÁCH SẠN DỊCH VỤ TRUNG TÂM CÔN SƠN KHU VỰC 1 (6 LÔ)

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch cao cấp, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm

Vị trí dự án: Giới hạn đường Nguyễn Văn Linh – Vũ Văn Hiếu – Ngô Gia Tự - Trần Phú, huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: Diện tích sử dụng đất khoảng 9,07ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất đã cấp GCNQSDĐ nhưng chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất du lịch tập trung, đất hỗn hợp

Tiến độ lập quy hoạch: Đã có quy hoạch 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

30.

Tên dự án: KHÁCH SẠN DỊCH VỤ TRUNG TÂM CÔN SƠN KHU VỰC 2 (5 LÔ)

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch cao cấp, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm

Vị trí dự án: Giới hạn đường Nguyễn Văn Linh – Vũ Văn Hiếu – Ngô Gia Tự - Trần Phú, huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: Diện tích sử dụng đất khoảng 5,171ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất đã cấp GCNQSDĐ, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất du lịch tập trung, đất hỗn hợp

Tiến độ lập quy hoạch: Đã có quy hoạch 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

31.

Tên dự án: KHÁCH SẠN DỊCH VỤ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH – HUỲNH THÚC KHÁNG

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch cao cấp, khách sạn, nhà hàng

Vị trí dự án: Giới hạn đường Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: Diện tích sử dụng đất khoảng 3,84ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất đã cấp GCNQSDĐ, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất du lịch tập trung

Tiến độ lập quy hoạch: Đã có quy hoạch 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

32

Tên dự án: KHU DU LỊCH AN HẢI

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; tổ hợp các resot, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm

Vị trí dự án:đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo (chưa cắm mốc)

Quy mô diện tích sử dụng đất: khoảng 27,99ha (RS3.1:18,07ha; RS3.2: 4,956ha; RS3.3: 1,076ha; RS3.4:1,045ha; RS 3.5: 2,843ha)

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: DNTN Gas Thu Tâm đã được cấp GCNQSDĐ (RS3.1):1,58ha. Đồn Biên phòng 540 được QH phần diện tích đất để xây dựng trụ sở (RS3.5):1ha. Công ty TNHH Ngọc Trai đã được giao đất 0,15ha. Khu du lịch Côn Lôn Residen (Công ty CP đầu tư Nguyên Sơn): (RS3.3,RS3.4):2,09ha (đăng ký thực hiện năm 2019 đã có quyết định giao đất số 2870/QĐ)

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất du lịch sinh thái

Về quy hoạch xây dựng: Chiều cao khống chế 2 đến 5 tầng; hệ số sử dụng đất từ 0,75 đến 2,0. Đã có quy hoạch 1/2000

Mật độ xây dựng: 25 đến 50 tầng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

33

Tên dự án:KHU DU LỊCH BẾN ĐẦM (11 vị trí)

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng khu du lịch cao cấp là tổ hợp resort, khách sạn nhà hàng, trung tâm giải trí.

Vị trí dự án:cuối tuyến Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: khoảng 15,18ha. (HH3.1:1,21ha; JJ3.3:3,69ha; HH3.4: 0,55ha; HH3.5:0,76; HH3.6)

Nguồn gốc hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất hỗn hợp

Về quy hoạch xây dựng: QH 1/2000 khu Bến Đầm theo QĐ 1009/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

II: LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (6 KHU ĐẤT)

Tên dự án:VŨNG TÀU MARINA CITY

Vị trí dự án:Phường 1 và phường 5 TP Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 175ha

Về quy hoạch xây dựng: Sở Xây dựng đang tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực biển bãi Trước-Bãi Dâu

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Tên dự án:KHU DỊCH VỤ HẬU CẦN CẢNG (KHU 21,2HA PHÚ MỸ)

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng khu dịch vụ hậu cần cảng để thực hiện các dịch vụ khu bãi, vận chuyển, bốc dỡ, đóng gói, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ khác trong chuỗi dịch vụ logistíc

Vị trí dự án: Thị trấn Phú Mỹ, TX Phú Mỹ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 21,2ha

Về Quy họach xây dựng: Chưa có QH

Tên dự án:KHU DỊCH VỤ VẨN TẢI BẾN BÃI TÂN PHƯỚC

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng bãi đỗ xe và khu dịch vụ phục vụ vận tải như: cơ khí sửa chữa, bão dưỡng, bảo hàng, bán lẻ xăng dầu, nhớt và các dịch vụ phục vụ khác

Vị trí dự án:xã Tân Phước, TX Phú Mỹ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 63,2ha

Về Quy họach xây dựng: Chưa có QH

Hình thức lựa chọn đấu thầu: Sở Giao thông vận tải đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất

Tên dự án:BẾN XE KHÁCH TÂN THÀNH VÀ CƠ SỞ DỊCH VỤ VẬN TẢI

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng bến xe khách bao gồm: Bãi đậu xe, nhà quản lý, nhà chờ khách hàng và khu dịch vụ phục vụ như: Cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ phục vụ hành khách (mua sắm, ăn uống, giải khát)

Vị trí dự án:Thị trấn Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 5,177ha

Về Quy họach xây dựng: Chưa có QH

Hình thức lựa chọn đấu thầu: Sở Giao thông vận tải đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất

Tên dự án:BẾN XE KHÁCH KIM LONG VÀ CƠ SỞ DỊCH VỤ VẬN TẢI

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng bến xe khách bao gồm: Bãi đậu xe, nhà quản lý, nhà chờ khách hàng và khu dịch vụ phục vụ như: Cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ phục vụ hành khách (mua sắm, ăn uống, giải khát)

Vị trí dự án:Xã Kim Long, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1ha

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất giao thông tỉnh

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: Đất giao thông theo QH chung đô thị Kim Long

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất cao su do Công ty Cao su BR quản lý

Về đất đai: Dự án có trong KH sử dụng đất Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh

Mật độ xây dựng:Theo DA được phê duyệt

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Tên dự án:CÀNG TÀU KHÁCH QUỐC TẾ

Vị trí dự án:TP Vùng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 21ha (chưa có vị trí cụ thể)

Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng: Chưa phê duyệt

Về quy hoạch xây dựng: Tỉnh có văn bản số 11227/UBND –VP ngày 30/10/2019 giao Sở GTVT thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng tàu khách quốc tế tại khu vực Sao Mai – Bến Đình

II: LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (7 KHU ĐẤT)

Tên dự án:KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC

Mục tiêu và quy mô dự án:Hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao phức hợp, bao gồm: trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với các loại rau ăn lá, ăn quả đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là gia cầm ứng dụng công nghệ cao,

Vị trí dự án:xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 234ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp BR-VT

Về đất đai: Đất sản xuất nông nghiệp

Về quy hoạch xây dựng: Thuộc quy hoạch nông thôn mới xã Hòa Hội đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt tại QĐ số 2801/QĐ-UBND ngày 26/6/2014.

Tên dự án:KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Mục tiêu và quy mô dự án:Hình thành khu nông nghiệp công nghệ chuyển về trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với các loại rau ăn lá, ăn quả đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và các loại hoa

Vị trí dự án:xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 50ha

Về đất đai: Theoquy hoạch sử dụng đất điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt thìkhu đất được quy hoạch là

Về quy hoạch xây dựng: Thuộc quy hoạch nông thôn mới xã Phước Long Thọ đã được UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt tại QĐ số 2472/QĐ-UBND ngày 24/12/2015.

Tên dự án:TRUNG TÂM NGHỀ CÁ NHÀ MÁY ĐÓNG THUYỀN BUỒM

Mục tiêu và quy mô dự án:Dịch vụ hậu cần cá và chế biến hải sản công nghệ cao

Quy mô diện tích sử dụng đất: 145ha

Tên dự án: KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Mục tiêu và quy mô dự án:Khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Vị trí dự án: khu dân cư số 3 huyện Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất: khoảng 2ha (X1: 5,15ha)

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nông nghiệp

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt: Đất thương mại dịch vụ

Về đất đai:Đất do nhà nước quản lý

Về quy hoạch xây dựng: QH 1/2000 khu trung tâm theo QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu QSDĐ

Tên dự án:CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH

Mục đích và quy mô dự án:Dự án đầu tư công viên, năng lượng mặt trời và nông nghiệp sạch

Vị trí dự án:khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo, chưa cắm mốc

Quy mô diện tích sử dụng đất: khoảng 6ha (NN6.4:6,02ha)

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nông nghiệp sinh thái kết hợp năng lượng điện mặt trời.

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt: Đất giao thông, đất cảng

Về đất đai:Đất nhà nước quản lý và người dân đang sử dụng

Về quy hoạch xây dựng: QH 1/2000 khu trung tâm theo QĐ1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá QSDĐ

Tên dự án:KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC

Mục đích, quy mô dự án:Hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao phức hợp, bao gồm nhiều khu sản xuất cả trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với các loại rau ăn lá, ăn quả đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chủ yếu là gia cầm,heo

Vị trí dự án: xã Quảng Thành, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 400ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:Đất cao su do Công ty CP Cao su BR quản lý

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt: Theo quy hoạch được duyệt

Về đất đai: QH.SDĐ tỉnh BRVT (2021-2030) và KHSDĐ 5 năm Châu Đức (2021-2025)

Về quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo đề án 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Tên dự án:KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC

Vị trí dự án: Xã Cù Bị, huyện Châu Đức

Mục tiêu và quy mô dự án:Hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao phức hợp, bao gồm nhiều khu sản xuất cả trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với các loại rau ăn lá, ăn quả đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chủ yếu là gia cầm,heo

Quy mô diện tích sử dụng đất: 320ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:Đất cao su do Công ty CP Cao su BR quản lý

Về đất đai: QH.SDĐ tỉnh BRVT (2021-2030) và KHSDĐ 5 năm Châu Đức (2021-2025)

Về quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo đề án 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

VI: ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở: 13 DỰ ÁN

Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ TẠI SÂN BAY CŨ

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Mục tiêu và quy mô dự án:khu dân cư

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:Vị trí sân bay Vũng Tàu cũ

Về quy hoạch xây dựng: Theo điều chỉnh QH chung TPVT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 586/QĐ –TTg ngày 17/5/2019

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

2.

Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ HẢI ĐĂNG

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 256 ha

Mục tiêu và quy mô dự án: khu dân cư

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chủ yếu đất dân

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ ½.000 khu Bắc Phước Thắng theo đó cập nhật ý tưởng khu đô thị Hải Đăng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

3.

Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ MỚI CÙ LAO BẾN ĐÌNH

Mục tiêu và quy mô dự án: khu đô thị mới gắn kết với acc1 khu đô thị hiện hữu xung quanh

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 110 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chưa xác định

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu đang lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá

4.

Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐƯỜNG 2/9

Mục tiêu và quy mô dự án: Hình thành một khu đô thị mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm hệ thống các loại nhà ở và các dịch vụ ở đồng bộ như: trường mầm non, trường tiểu học, siêu thị, công viên, khu thể thao… bảo đảm tiện ích phục vụ đời sống cho nhân dân trong khu đô thị

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 70ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chưa xác định

Về quy hoạch xây dựng: UBND TP. Vũng Tàu đang lập, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Vũng Tàu. Sau khi đồ án được phê duyệt sẽ căn cứ vào tính chất quy hoạch khu 70ha để kêu gọi đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

5.

Tên dự án: KHU NHÀ Ở KẾT HỢP DU LỊCH PHƯỚC AN, PHƯỚC TỈNH

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu nhà ở dạng căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, tổ chức các dịch vụ ăn uống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ phục vụ cá nhân khác

Vị trí dự án: Ấp Phước An, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Quy mô diện tích sử dụng đất: 5,37 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chưa xác định

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

6.

Tên dự án: KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 2, THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI

Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm các loại nhà ở dạng nhà phố thương mại liền kề, phục ụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn

Vị trí dự án: Đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 4,1ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chưa xác định

Về quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại dọc trục số 2 thị trấn Phước Hải đã được UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 14/11/2011

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

7.

Tên dự án: KHU NHÀ XÃ HỘI THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI

Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm các loại nhà ở dạng chung cư từ 3-5 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn

Vị trí dự án: Khu phố Phước An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chưa xác định

Về quy hoạch xây dựng: Được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và chỉnh trang tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 15/5/2010 của UBND tỉnh

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

8.

Tên dự án: KHU DÂN CƯ HỒ TRÀM, HUYỆN XUYÊN MỘC

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu dân cư

Vị trí dự án: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 50ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất công, UBND xã quản lý

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

9.

Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng một khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật xã hội hài hòa với cảnh quan thiên nhiên khu ở và khu dịch vụ mang yếu tố sinh thái, hình thành khu đô thị thương mại – dịch vụ hiện đại gắn liền với QL1A, QL 56, QL 51, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải; giao thông công cộng và kết nối với các đô thị trong khu vực, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm tỷ lệ xây dựng, mật độ dân cư phù hợp, tạo tiền đề góp phần thực hiện kế hoạch giãn dân khu vực nội đô các thành phố trong tỉnh và vùng Đông Nam bộ; đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, phù hợp với đối tượng có mức thu nhập trung bình cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh và vùng Đông Nam bộ.

Vị trí dự án: Xã Bình Ba, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 650ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất cao su do Công ty CP cao su Bà Rịa quản lý

Về đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

10.

Tên dự án: KHU THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ NHÀ Ở CHÂU ĐỨC

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu phực hợp thương mại mới gồm các loại nhà ở (chung cư cao tầng, biệt thự) với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội và các dịch vụ ở đồng bộ bảo đảm tiện ích phục vụ đời sống cho nhân dân trong khu đô thị

Vị trí dự án: Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2,2ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý

Về đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

11.

Tên dự án: KHU DÂN CƯ MỚI THỊ TRẤN NGÃI GIAO

Mục tiêu và quy mô dự án: Hình thành một khu nhà ở mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các hệ thống các loại nhà ở (chung cư cao tầng, biệt thự, nhà liên kế) và các dịch vụ đồng bộ như trường mầm non, tiểu học, siêu thị, công viên, khu thể thao… bảo đảm tiện ích phục vụ đời sống cho nhân dân trong khu dân cư mới.

Vị trí dự án: Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 20ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất cao su do Công ty CP Cao su Bà Rịa quản lý

Về đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

12.

Tên dự án: KHU DÂN CƯ MỚI ĐÔ THỊ KIM LONG

Mục tiêu và quy mô dự án: Hình thành một khu nhà ở mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các hệ thống các loại nhà ở (chung cư cao tầng, biệt thự, nhà liên kế) và các dịch vụ đồng bộ như trường mầm non, tiểu học, siêu thị, công viên, khu thể thao… bảo đảm tiện ích phục vụ đời sống cho nhân dân trong khu dân cư mới.

Vị trí dự án: Trên QL56 và các tuyến đường trung tâm đô thị Kim Long, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 40ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất cao su do Công ty CP Cao su Bà Rịa quản lý

Về đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

13.

Tên dự án: NGHĨA TRANG HUYỆN CHÂU ĐỨC GIAI ĐOẠN 2

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu nghĩa trang tập trung phục vụ cho nhu cầu chôn cất của nhân dân 16 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Đức

Vị trí dự án: xã Quảng Thành, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 13ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất cao su do Công ty CP Cao su Bà Rịa thuê

Về đất đai: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh BR-VT (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm huyện Châu Đức (2021-2025)

Về quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch 1/500 được duyệt

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

II. XÃ HỘI HÓA VÀ CHỢ:

Có 28 dự án

I. Lĩnh vực giáo dục có 6 dự án

1.

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON PHÚ MỸ 2 (TX.PHÚ MỸ)

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng trường mầm non chăm sóc, giữ trẻ mẫu giáo dục mầm non với quy mô 11 nhóm mầm non

Vị trí dự án: TX.Phú Mỹ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,4 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý (tại Trường mẫu giáo Phú Mỹ cũ)

Chức năng, mục đích sử dụng đất:

Về đất đai:

Về quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch chỉ tiêu xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 2, TX.Phú Mỹ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 2719/QĐ/UBND ngày 26/9/2020

Mật độ xây dựng: 70%, cao từ 5-8 tầng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

2.

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON HÒA HIỆP

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng trường mầm non

Vị trí dự án: thửa đất số 110, tờ bản đồ số 112 xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1ha

Chức năng, mục đích sử dụng đất:

Về đất đai:

Về quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Hiệp đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt tại quyết định số 4105/QĐ/UBND

Mật độ xây dựng: 40%, cao 3 tầng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chưa xác định

3.

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON KCN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC

Mục tiêu và quy mô dự án: Phục cụ công nhân KCN Châu Đức

Vị trí dự án: Trong khu tái định cư 42 ha, phục vụ KCN-ĐT Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1,5ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý đã đến bù giải phóng mặt bằng

Về quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt

Mật độ xây dựng: 35%, cao 2 tầng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

4.

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON CỎ MAY

Mục tiêu và quy mô dự án:

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch 1/500 tại Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 25/2/2011

Mật độ xây dựng: 40%, 3 tầng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

5.

Tên dự án: TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

Mục tiêu và quy mô dự án:

Vị trí dự án: TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: chưa xác định

Mật độ xây dựng:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê toàn bộ tài sản

6.

Tên dự án: TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Mục tiêu và quy mô dự án:

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:

Về quy hoạch xây dựng:

Mật độ xây dựng:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ DỤC-THỂ THAO (Có 10 dự án)

Đấu giá cho thuê tài sản công (có 8 dự án)

1

Tên dự án: RẠP CHIẾU PHIM ĐIỆN BIÊN

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở chiếu phim

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,15ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý, vị trí rạp chiếu phim Điện Biên cũ

Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/2000 khu dân cư Nam sân bay, theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 10/5 /2006

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: chưa phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất

2.

Tên dự án: RẠP CHIẾU PHIM BÀ RỊA

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở chiếu phim

Vị trí dự án: TP.Bà Rịa

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,1ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý, hiện hữu đã có cơ sở chiếu phim

Về quy hoạch xây dựng: cao <5 tầng

Mật độ xây dựng: <40%, hệ số SDĐ 2.0

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá tài sản công (UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại QĐ 1871/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

3.

Tên dự án: SÂN THỂ THAO XÃ BÌNH BA

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng sân bóng đá mini và các hoạt động thể thao khác

Vị trí dự án: xã Bình Ba, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước (trong khuôn viên TTVHTT và HTCĐ xã Bình Ba)

Về quy hoạch xây dựng

Mật độ xây dựng: 80%

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu/đấu giá

4.

Tên dự án: TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO-HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG THẮNG TAM

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng sân bòng đá mini và các hoạt động thể thao khác

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:

Về quy hoạch xây dựng:

Mật độ xây dựng:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu/đấu giá

5.

Tên dự án: NHÀ LUYỆN TẬP VÀ THI ĐẤU TDTT PHƯỜNG THẮNG NHẤT

Mục tiêu và quy mô dự án:

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1,52ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:

Về đất đai:

Về quy hoạch xây dựng: Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê toàn bộ tài sản theo NQ 13/2017/HĐND tỉnh

6.

Tên dự án: NHÀ LUYỆN TẬP VÀ THI ĐẤU TDTT PHƯỜNG 10

Mục tiêu và quy mô dự án:

Vị trí dự án: TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt:

Về đất đai:

Về quy hoạch xây dựng:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê toàn bộ tài sản theo NQ 13/2017/HĐND tỉnh

7.

Tên dự án: NHÀ HÁT LONG ĐIỀN

Vị trí dự án: Thị trấn Long Điền

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt:

Về đất đai:

Về quy hoạch xây dựng:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê toàn bộ tài sản theo NQ 13/2017/HĐND tỉnh

8.

Tên dự án: CƠ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO THEO ĐỀ NGHỊ CỦA SỞ VHTT tại văn bản số 568/SVHTT-KHTC ngày 17/4/2020

Vị trí dự án:

Mục tiêu và quy mô của dự án: Gồm 2 rạp chiếu phim, 9 khu di tích thuộc di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất:

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt:

Về quy hoạch xây dựng:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

2: Đấu thầu/ đấu giá lựa chọn nhà đầu tư

1.

Tên dự án: SÂN THỂ THAO XÃ NGHĨA THÀNH

Vị trí dự án: Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng sân bóng đá mini và các hoạt động thể thao khác

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,5 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước (trong TTVHTT và HTCĐ xã Nghĩa Thành)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: chưa xác định

2.

Tên dự án: SÂN THỂ THAO XÃ QUẢNG THÀNH

Vị trí dự án: Xã Quảng Thành, huyện Châu Đức

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng sận bóng đá mini và các hoạt động thể thao khác

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước (trong TTVHTT và HTCĐ xã Quảng Thành)

Mật độ xây dựng: 80%

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: chưa xác định

3.

Tên dự án: SÂN THỂ THAO XÃ BÌNH BA

Vị trí dự án: Xã Bình Ba, huyện Châu Đức

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng sận bóng đá mini và các hoạt động thể thao khác

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,5 ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước (trong TTVHTT và HTCĐ xã Bình Ba)

Mật độ xây dựng: 80%

Về quy hoạch xây dựng: Theo dự án đã được phê duyệt

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

III. LĨNH VỰC Y TẾ

2 dự án

* Đấu giá/cho thuê tài sản công

2 khu đất

Tên dự án:BỆNH VIỆN LÊ LỢI CŨ

Mục tiêu và quy mô dự án:

Vị trí dự án:TP. Vũng Tàu

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê/đấu giá tài sản công

Tên dự án: BỆNH VIỆN BÀ RỊA CŨ

Mục tiêu và quy mô dự án: cơ sở y tế

Vị trí dự án:Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa

Quy mô diện tích sử dụng đất: 3ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất, tài sản nhà nước quản lý

Về quy hoạch xây dựng: Quyết định 4249/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: đấu giá TS công

* Đấu thầu/Đấu giá lựa chọn nhàđầu tư (3 khu đất)

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON TÂN LÂM 2

Mục tiêu và quy mô dự án: 10 nhóm lớp

Vị trí dự án:xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 6.249m2

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất do nhà nước quản lý 4.242m2, mở rộng thêm 2.007m2

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất giáo dục

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON BÌNH CHÂU 3

Mục tiêu và quy mô dự án: 15 nhóm lớp

Vị trí dự án: xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 9.663m2

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất donhà nước quản lý 9.663m2

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất giáo dục

Tên dự án: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Mục tiêu và quy mô dự án: Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân 5 xã trong khu vực; tối thiểu có 4 chuyên khoa và 10 giường lưu bệnh

Vị trí dự án: Ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2,21ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất y tế

Về quy hoạch xây dựng: chưacó quy hoạch chi tiết

IV. DỰ ÁN CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI (11 dự án)

Tên dự án:CHỢ PHƯỜNG 4

Mục tiêu và quy mô dự án:Đầu tư xây dựng chợ hạng II

Vị trí dự án:Phường 4,TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,4ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất công trình côngcộng

Về đất đai:

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chitiết 1/200 khu dân cư Nam Sân Bay (QĐ 1400/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:chưa xác định

Tên dự án:CHỢ PHƯỜNG 7

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tưxây dựng chợ hạng III

Vị trí dự án: Phường 7, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,4ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: chợ Phường 7 hiện hữu

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng chợ

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết 1/200 khu dân cư Nam Sân Bay (QĐ 1400/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: chưa xác định

Tên dự án: CHỢ BẾN ĐÌNH

Mục tiêu và quy mô dự án:Đầu tư xây dựng chợ hạng III

Vị trí dự án: số 466 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,2ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: chợ hiện hữu gồm 02 khu A&B

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng chợ

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết 1/200 khu dân cư Nam Sân Bay (QĐ 1400/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: chưa xác định

Tên dự án: CHỢ PHƯỜNG 10

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây đựng chợ hạng III

Vị trí dự án: đường Biệt Chính, Phường 10, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,1ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất trống, kênh mương thoát nước và một số nhà cấp 4, nhà tạm của dân

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng chợ

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư 58ha, P.10, TP.VT (QĐ 9156/QĐ-UBND ngày 23/10/2003 của UBND tỉnh)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: chưa xác định

Tên dự án:CHỢ PHƯỜNG 12

Mục tiêu và quy mô dự án:Đầu tư xây dựng chợ hạng III (thay thế Chợ Ông Từ đã ngưng hoạt động)

Vị trí dự án: đường Lê Hữu Từ, Phường 12, TP. Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất:

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất có dân ở

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng chợ

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Bắc Sân Bay (Quyết định 3345/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:chưa xác định

Tên dự án:CHỢ VŨNG TÀU

Mục tiêu và quy mô dự án:đầu tư xây đựng mới Chợ hạng I (Trên khu đất chợ hiện hữu)

Vị trí dự án:Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1,58ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Chợ Mới hiện hữu

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng chợ

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết 1/200 khu dân cư Nam Sân Bay (QĐ 1400/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:chưa xác định

Tên dự án: CHỢ PHƯỚC LẬP

Mục tiêu và quy mô dự án: đầu tư xây dựng chợ truyền thống phục vụ người dân

Vị trí dự án:khu tái định cư 26,5ha, Phường Mỹ Xuân,TX. Phú Mỹ

Quy mô diện tích sử dụng đất: 1,2ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý. Hiện giao choUBND xã Mỹ Xuân quản lý, khu đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, khu đất chưa đầu tư xây dựng công trình

Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng chợ

Tên dự án:CHỢ XÃ BÌNH CHÂU

Mục tiêu và quy mô dự án:đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn chợ hạng II

Vị trí dự án:Ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 01ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: chợ hiện hữu do UBND xã quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất chợ

Về quy hoạch xây dựng: QĐ 5636/UBND-VPngày12/6/2018 của UBND tỉnh

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấuthầu

* Cho thuê tài sản công

1.

Tên dự án: CHUYỂN ĐỒI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH CHỢ ĐÁ BẠC

Mục tiêu và quy mô dự án: chuyển đổi từ Nhà nước sang doanh nghiệp quản lý và đầu tư các hạng mục cần thiết để hoạt động hiệu quả

Vị trí dự án:Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 0,62ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất chợ Đá Bạc cũ, do nhà nước quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất chợ

Về đất đai: Theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt

Về quy hoạch xây dựng: Đúng mục tiêu quản lý chợ được UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

2.

Tên dự án:CHỢ SUỐI NGHỆ

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng mới, quy mô chợ hạng II

Vị trí dự án: Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 2,3ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất chợ

Về đất đai: Theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt

Về quy hoạch xây dựng: Đúng mục tiêu quản lý chợ được UBND tỉnh phê duyệt phương án

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

VI. CÔNG NGHIỆP - ĐIỆN KHÍ (2 dự án)

Tên dự án:HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP XUYÊN MỘC

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước); hình thành quỹ đất chuyên dùng cho sản xuất công nghiệp với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo mặt bằng thuận lợi để cho các doanh nghiệp thuê lại đất, để tổ chức hoạt động sản xuất các ngành công nghiệp, TTCN.

Vị trí dự án: Tỉnh lộ 328, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

Quy mô diện tích sử dụng đất: 50ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất Công ty CP cao su Hòa Bình

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp

Về quy hoạch xây dựng: chưa có QH XD được duyệt

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu hoặc đấu giá

Tên dự án:KHU CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO

Mục tiêu và quy mô dự án:Đây là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, cải tiến và chuyển giao công nghệ, có mối quan hệ mật thiết với khu công nghệ cao TP.HCM; trở thành điểm đến đầu tư công nghệ cao của Việt Nam và quốc tế. Khi đưa vào hoạt động, sẽ là khu vực dành cho các doanh nghiệp kỹ thuật cao với mục tiêu áp dụng triển khai thành…..

Vị trí dự án:Xã Bình Ba, huyện Châu Đức

Quy mô diện tích sử dụng đất: 150ha

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất cao su do Công ty CP Cao su Bà Rịa quản lý

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất:QH.SDĐ tỉnh BR-VT(2021-2030) vàKHSDĐ05 nămChâuĐức(2021-2025).

Về quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch được duyệt

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

. CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2020