Tỷ lệ dự án cảng thủy nội địa đi vào hoạt động đạt thấp

Báo cáo từ Sở GT-VT cho biết, trên địa bàn tỉnh có 40 dự án cảng thủy nội địa đã được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 1.072ha. Tuy nhiên, tỷ lệ dự án đi vào hoạt động thấp (chỉ có 4/40 dự án đi vào hoạt động giai đoạn 1, với diện tích đất 70ha). Còn lại 36 dự án đang được gia hạn triển khai hoặc bị thu hồi.

Các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vướng mắc về thủ tục đất đai, vướng mắc về đường giao thông kết nối, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất… UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT tỉnh tiến hành thu hồi những dự án cảng thủy nội địa chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất. Đối với những dự án chưa triển khai, chậm tiến độ do vướng mắc về thủ tục đất đai, hoặc do chưa có đường giao thông kết nối, UBND tỉnh giao Sở GT-VT kiểm tra năng lực nhà đầu tư để có quyết định phù hợp.

THỤY NHIÊN