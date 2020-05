Phát triển ngành hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Sáng 29/5 Hội Hồ tiêu tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thức II nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT; các cơ quan, ban ngành, địa phương và 61 đại biểu đại diện cho hơn 200 hội viên có diện tích trồng tiêu lớn trên địa bàn tỉnh là Châu Đức, Xuyên Mộc và TX. Phý Mỹ.

Ông Nguyễn Nam Hải (bìa phải), Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, mặc dù ngành hồ tiêu gặp nhiều khó khăn khi giá tiêu giảm mạnh, song Hội hồ tiêu tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện nay, tổng diện tích hồ tiêu toàn tỉnh đạt khoảng 13.000 ha, tăng khoảng 4.000 ha so với năm 2014. Trong đó, diện tích thu hoạch hơn 11.000 ha, năng suất bình quân 1,8 tấn/ha, sản lượng hàng năm ước đạt gần 22.000 tấn (tăng 1,43 lần). Để thúc đẩy ngành hồ tiêu phát triển bền vững, Hội đã phối hợp cùng ngành nông nghiệp xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu sạch, sản xuất theo hướng an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của các nhà nhập khẩu như Nhật Bản, Châu Âu... Trong đó, đã vận động 1.166 hội viên tham gia dự án phát triển hồ tiêu bền vững theo tiêu chuẩn Global GAP, SAN với diện tích 1.290 ha tại 2 huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Ngoài ra, Hội cũng xây dựng logo hồ tiêu BR-VT, xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chỉ dẫn địa lý…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Hồ tiêu tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hồ tiêu tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Phối hợp cùng cơ quan chức năng thực hiện, mở rộng các dự án phát triển hồ tiêu bền vững; Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Đa dạng hóa sản phẩm hồ tiêu như tiêu sọ, tiêu đen, tiêu sữa, tiêu muối…theo chương trình OCCP; Thực hiện việc áp logo và mã số, mã vạch cho sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn GAP, SAN.

Ban Chấp hành Hội Hồ tiêu tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, ông Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc Công ty CP Nông Nghiệp Thương Mại Du Lịch Bầu Mây được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - KIM HỒNG