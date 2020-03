Thu ngân sách bằng 113,6% so với cùng kỳ

Ngày 12/3, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban tài chính địa phương quý I/2020 và bàn giải pháp thu chi NSNN quý II/2020.

Báo cáo của Sở Tài chính tại cuộc họp cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh thực hiện quý I/2020 là 24.330 tỷ đồng, ước đạt 32% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ.

Trong đó thu về dầu thô 8.745 tỷ đồng, ước đạt 44,6% so với dự toán và bằng 129,6% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 4.361 tỷ đồng, ước đạt 21,8% so với cùng kỳ. Thu NSNN nội địa 11.225 tỷ đồng, ước đạt 30,8% so với dự toán và bằng 109% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 4.313 tỷ đồng, đạt 18,2% so với dự toán và bằng 116,8% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã bàn về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao từ nay đến cuối năm như: đấu giá trụ sở công trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành việc ban hành chế độ thu phí, giá dịch vụ từ các công trình công cộng do Nhà nước đầu tư; thực hiện các biện pháp giảm chi từ nguồn ngân sách, tăng cường xã hội hóa đối với các hoạt động sự nghiệp và đầu tư công...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Long cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế địa phương trong quý I/2020 vẫn tăng trưởng khá, thu NSNN vẫn bảo đảm kế hoạch. Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách theo quy định nhằm ổn định duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ DN vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh...

MINH TÂM