TP. Vũng Tàu mở đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị

Ngày 25/2, UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, sáng 29/2, TP. Vũng Tàu sẽ ra quân lập lại trật tự trên địa bàn toàn thành phố tại 9 khu vực đang là điểm nóng về trật tự đô thị tập trung ở các chợ tự phát và chợ đầu mối gồm: Khu vực liên phường (phường 10, Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh) từ ngã tư Chí Linh đến ngã tư Lưu Chí Hiếu; chợ mới Vũng Tàu dọc tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 3, phường Thắng Tam); khu vực chợ Xóm Lưới (phường 2); khu vực chợ Cô Giang (phường 4); khu vực chợ tự phát đường Phước Thắng (phường 12); khu vực chợ tự phát đường Đô Lương (phường 11, 12); chợ tự phát tại khu vực hẻm 01, Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh); khu vực chợ tự phát khu vực cuối đường Trương Công Định (phường 9 và phường Nguyễn An Ninh).

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, từ trước Tết Nguyên đán, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Trong đợt cao điểm ra quân lần này, ngoài việc nhắc nhở, tuyên truyền, các hộ vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sẽ bị xử lý nghiêm bằng cách phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện. Nếu đơn vị nào để xảy ra vi phạm, chủ tịch UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm.

SONG THƯ